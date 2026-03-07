Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el sábado 7 de marzo de 2026

El clima en Cancún para este sábado 7 de marzo informa que estará con lluvia ligera con 29 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 30 grados.Acerca de a la humedad, la misma rondará el 63%.Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 24 grados.Según se comunicó, el clima presenta un 84% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 6 kms por hora.Domingo 8 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 24Lunes 9 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 24Martes 10 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 23Miércoles 11 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 23Jueves 12 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 22Viernes 13 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 22Sábado 14 de marzo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 22Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Mazamitla Clima en Monterrey Clima en Tonalá Clima en Tlaquepaque Clima en Puerto Vallarta Clima en Guadalajara Clima en Tapalpa Clima en Chapala Clima en Ciudad de México Clima en Zapopan Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en El Salto