Claudia Sheinbaum confirma planta de energía en Jalisco para reducir dependencia y detonar inversiones

Claudia Sheinbaum confirmó que el Gobierno federal impulsa la construcción de una nueva planta de generación eléctrica en Jalisco, un proyecto que busca reducir la dependencia energética del Estado y fortalecer su capacidad para atraer inversiones industriales y tecnológicas.

Durante la conferencia en La Mojonera, se destacó que la nueva central será de ciclo combinado y formará parte del plan de expansión de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

La Presidenta explicó que la planta se proyecta con una capacidad inicial de 500 megawatts, con posibilidad de ampliarse hasta mil en una segunda etapa, lo que permitirá reforzar el suministro eléctrico en la Zona Metropolitana de Guadalajara y responder al crecimiento industrial y habitacional.

“El plan de expansión de la CFE considera desarrollar esta infraestructura en los alrededores de la Zona Metropolitana de Guadalajara, posiblemente en alguno de los complejos energéticos que ya existen. La Comisión está elaborando las especificaciones para el concurso (del proyecto), que tiene un avance cercano al 80%. En cuanto se publique la convocatoria, lo informaremos. Será este mismo año”.

Recordó que su administración contempla la construcción de cinco nuevas plantas de ciclo combinado (funcionan con gas natural y son menos contaminantes que las termoeléctricas convencionales) en el país como parte de la estrategia para fortalecer el sistema eléctrico nacional. Añadió que estos proyectos se impulsarán bajo un esquema de inversión mixta (pública y privada), lo que ha despertado un amplio interés del sector privado.

“Recientemente se lanzó una convocatoria para empresas interesadas. Estimábamos la participación de unas 30 compañías, pero finalmente se registraron alrededor de 300, muchas de ellas enfocadas en energías renovables. Muy pronto anunciaremos las ubicaciones definitivas de las cinco plantas”.

Además, el Gobierno federal contempla inversiones cercanas a los 100 mil millones de pesos para fortalecer la infraestructura de transmisión y distribución eléctrica en distintas regiones del país.

Por su parte, el gobernador Pablo Lemus subrayó que el proyecto atenderá preocupaciones ambientales y sociales que surgieron en planes anteriores, particularmente en el municipio de Juanacatlán, donde originalmente se había planteado una central similar, pero se canceló.

“Esta planta de ciclo combinado no va a tomar una sola gota del Río Santiago, para la tranquilidad de la gente y de nuestro medio ambiente”.

Se estima una inversión de 571 millones de dólares. Y la nueva central será clave para garantizar el suministro eléctrico que demandan sectores estratégicos, como la industria tecnológica, manufacturera y de innovación, que han incrementado su presencia en el Estado en los últimos años.

Analistas del sector energético han advertido que la Zona Metropolitana de Guadalajara depende en gran medida de la electricidad importada de otras regiones, lo que representa un riesgo para el desarrollo industrial y para proyectos vinculados al fenómeno de nearshoring.

Ante este panorama, Lemus ya había asegurado que el nuevo proyecto energético estaba en la fase final de autorización por parte de la Secretaría de Energía.

Hay rezago en energía

La red actual en el Occidente del país resulta insuficiente para movilizar nueva generación de energía, lo que limita el aprovechamiento de inversiones destinadas a fortalecer el suministro energético en la región.

De acuerdo con el Centro Nacional de Control de Energía, la demanda en la región puede alcanzar hasta nueve mil megawatts en picos de consumo, mientras que la generación local apenas oscila entre tres mil y cinco mil megawatts. Por eso la nueva planta es importante.

Este déficit obliga a depender de electricidad proveniente de otras regiones del país, lo que incrementa la presión sobre el sistema eléctrico.

El Instituto Mexicano para la Competitividad estima que la demanda energética en Jalisco crecerá 13.4% hacia 2030.

Y sin nuevas líneas de transmisión, especialistas advierten que la llegada de inversiones y el desarrollo industrial podrían verse seriamente limitados, especialmente en el contexto del nearshoring.

Para enfrentar este reto, el Gobierno federal incluyó tres nuevas líneas de transmisión para la Zona Metropolitana de Guadalajara. Las líneas permitirán transportar energía desde las plantas generadoras hacia las subestaciones, que posteriormente abastecerán a los hogares, comercios e industrias.

Autoridades de Jalisco proyectan inversiones cercanas a 10 mil millones de dólares en infraestructura energética hacia 2030.

