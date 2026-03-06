Día Internacional de la Mujer: ¿Por qué se lleva levantado el puño en las marchas del 8M?

Durante las movilizaciones del Día Internacional de la Mujer, que se conmemora cada 8 de marzo, uno de los gestos más visibles entre las manifestantes es el puño levantado. Esta imagen se ha convertido en un emblema del movimiento feminista porque simboliza resistencia, unión y la exigencia de derechos para las mujeres.

El llamado puño feminista integra dos elementos con fuerte carga simbólica: el puño en alto, asociado históricamente a la protesta frente a la injusticia, y el símbolo de Símbolo de Venus (♀), que representa a las mujeres . La combinación de ambos refleja la idea de empoderamiento y de una lucha colectiva por la igualdad de género.

El origen de este gesto se remonta a distintos movimientos sociales del siglo XX, donde el puño levantado comenzó a utilizarse como señal de desafío y solidaridad entre quienes protestaban contra la opresión. Con el paso del tiempo, el feminismo adoptó esta imagen para expresar la organización y la fuerza de las mujeres.

Su presencia se hizo más visible entre las décadas de 1960 y 1970, durante la llamada Segunda ola del feminismo. En ese periodo, activistas de varios países impulsaron protestas y campañas para exigir cambios profundos en materia de derechos, entre ellos igualdad salarial, mejores oportunidades laborales, el derecho a decidir sobre su propio cuerpo y el fin de la violencia de género.

Desde entonces, el puño en alto se convirtió en una representación gráfica de esas demandas y de la lucha por transformar las condiciones de desigualdad.

Este símbolo se consolida como un ícono global de resistencia, sororidad y defensa de los derechos de las mujeres. EL INFORMADOR / ARCHIVO

Cada año, durante las marchas del 8M, millones de mujeres en diferentes ciudades levantan el puño como una señal de apoyo mutuo y de fortaleza colectiva. El gesto recuerda que la búsqueda de igualdad entre mujeres y hombres continúa en diversos ámbitos, como el trabajo, la política, la educación y la vida cotidiana.

En la actualidad, este símbolo se ha extendido a nivel internacional y aparece en pancartas, ilustraciones, campañas y publicaciones en redes sociales, consolidándose como un ícono global de resistencia, sororidad y defensa de los derechos de las mujeres.

EE