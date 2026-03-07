Sábado, 07 de Marzo 2026

Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el sábado 7 de marzo de 2026

El clima en Monterrey para este sábado 7 de marzo informa que estará con lluvia ligera con 28 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 33 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 64% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 32%.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 20 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Monterrey

Domingo 8 de marzo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 20

Lunes 9 de marzo de 2026: nubes, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 19

Martes 10 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 22

Miércoles 11 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 20

Jueves 12 de marzo de 2026: nubes, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 15

Viernes 13 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 14

Sábado 14 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 21

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

