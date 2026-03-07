Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el sábado 7 de marzo de 2026

El clima en Monterrey para este sábado 7 de marzo informa que estará con lluvia ligera con 28 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 33 grados.Según se comunicó, el clima presenta un 64% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 3 kms por hora.En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 32%.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 20 grados.Domingo 8 de marzo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 20Lunes 9 de marzo de 2026: nubes, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 19Martes 10 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 22Miércoles 11 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 20Jueves 12 de marzo de 2026: nubes, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 15Viernes 13 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 14Sábado 14 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 21Clima en Tapalpa Clima en Puerto Vallarta Clima en Tlaquepaque Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Mazamitla Clima en Tonalá Clima en Cancún Clima en Chapala Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Guadalajara Clima en Ciudad de México Clima en El Salto Clima en Zapopan