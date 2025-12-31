Miércoles, 31 de Diciembre 2025

LO ÚLTIMO DE México

México |

Resultados del Sorteo Magno 390 de Fin de Año de la Lotería Nacional

El sorteo se llevó a cabo el 31 de diciembre en el Teatro de la Lotería Nacional, en la Ciudad de México

Por: Yahaira Chagollan

El sorteo fue transmitido en vivo a partir de las 20:00 horas a través del canal oficial de YouTube.

El sorteo fue transmitido en vivo a partir de las 20:00 horas a través del canal oficial de YouTube.

La Lotería Nacional informó este miércoles los resultados oficiales del Sorteo Magno 390 de Fin de Año, considerado uno de los eventos más relevantes del calendario lotero en México, cuyo Premio Mayor ascendió a 104 millones de pesos.

El sorteo se llevó a cabo el 31 de diciembre en el Teatro de la Lotería Nacional, en la Ciudad de México, con la asistencia de autoridades del organismo y fue transmitido en vivo a partir de las 20:00 horas a través del canal oficial de YouTube.

Resultados del Sorteo Magno 390

El ganador del premio mayor es el número 28315.

YC 

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones