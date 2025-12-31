La Lotería Nacional informó este miércoles los resultados oficiales del Sorteo Magno 390 de Fin de Año, considerado uno de los eventos más relevantes del calendario lotero en México, cuyo Premio Mayor ascendió a 104 millones de pesos.

El sorteo se llevó a cabo el 31 de diciembre en el Teatro de la Lotería Nacional, en la Ciudad de México, con la asistencia de autoridades del organismo y fue transmitido en vivo a partir de las 20:00 horas a través del canal oficial de YouTube.

Resultados del Sorteo Magno 390

El ganador del premio mayor es el número 28315.

