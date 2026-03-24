Después de que la propuesta de Reforma Electoral de la Presidenta Claudia Sheinbaum fuera rechazada en la Cámara de Diputados, incluso por miembros del partido que representa la Mandataria, este 24 de marzo, Ignacio Mier destacó desde sus redes sociales que el Plan B de la Jefa del Ejecutivo fue revisado y será enviado hoy mismo al Senado .

El coordinador de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Senadores subrayó que han sido resueltas las observaciones técnicas, por lo que será turnado a comisiones unidas para su discusión y eventual aprobación .

Publicación de Ignacio Mier sobre revisión del Plan B

El funcionario dijo en sus redes sociales que "en unas horas circulará el dictamen y la convocatoria a la reunión de las comisiones unidas, para discutir y aprobar el dictamen mañana mismo", es decir, este 24 de marzo.

Publicación del presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores por Morena. X / @NachoMierV

¿En qué consiste el Plan B de Sheinbaum?

La Presidenta ha dicho que la finalidad del Plan B es la misma del "Plan A": eliminar los privilegios de las y los funcionarios que se desempeñen en los Congresos locales y en el Instituto Nacional Electoral (INE); así como promover la participación ciudadana .

"[...] tiene Reforma Constitucional y [...] también incluye modificaciones a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales", declaró la Mandataria.

¿Cómo eliminar los privilegios en los puestos de poder en México?

Durante "La Mañanera" del pasado 17 de marzo, la Presidenta, junto con la titular de la Secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, presentaron los puntos clave del Plan B, el cual consiste en:

Reducción de presupuestos

En los municipios del país, se propone la reducción y límite de regidores: con un mínimo de 7 y hasta 15 funcionarios. Además, se limita a una sindicatura por municipio.

Por otro lado, en los Congresos locales se plantea un tope presupuestal equivalente al 0.70 % del presupuesto de egresos de cada entidad.

La titular de Segob aseguró que el ahorro en los presupuestos destinados a los municipios y Congresos locales será utilizado en obras de infraestructura pública dentro de los estados.

Menores salarios

Por otro lado, el Plan B también tendrá modificaciones para los salarios de consejeros, magistrados y altos funcionarios del INE, tribunales y órganos electorales de los estados: "no podrán ganar más que la Presidenta", aseveró Segob. Dijo que se acabarán los bonos, los seguros de gastos médicos mayores y otros ingresos adicionales.

Revocación de mandato

Se plantea que la ciudadanía pueda solicitarlo después de tres o cuatro años de la Administración en turno. "Se realizará el primer domingo de junio [...] 2027 ó 2028", dependiendo del año que se pida.

Leyes secundarias

Modificaciones a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y a la Ley General de Partidos Políticos.

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FF