Con el objetivo de garantizar que las carreteras de México se encuentren en óptimas condiciones para que las familias puedan salir con seguridad a disfrutar del próximo periodo vacacional de Semana Santa y Pascua, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) informó que intensificó los trabajos del MegaBachetón 2026.

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Se busca que las vías de la red carretera federal se encuentren en óptimas condiciones

Así, se busca que las vías de la Red Carretera Federal Libre de Peaje se encuentren en óptimas condiciones para mantener la fluidez de la circulación, prevenir accidentes y proteger la integridad de quienes salen de viaje.

"Para el Gobierno de México, el mantenimiento de las carreteras es una prioridad; por ello, se llevan a cabo obras de conservación rutinaria, rehabilitación de tramos y puentes, así como acciones de mejora continua", informó la CICT en un comunicado.

Este año, recordó la dependencia federal, se pretende rehabilitar 18 mil kilómetros de la red carretera federal y se dará mantenimiento rutinario a los más de 43 mil kilómetros que la componen.

Se reforzará la señalización para que los conductores conozcan las restricciones

Además, se reforzará la señalización para que los conductores conozcan las restricciones, los límites de velocidad, el destino al que se dirigen, los posibles peligros en el camino y la información sobre servicios.

"La dependencia que encabeza Jesús Esteva Medina impulsa de manera permanente campañas de concientización para proteger la integridad de las familias que salen de viaje", afirmó la SICT.

Además, la dependencia federal emitió una serie de recomendaciones a quienes saldrán de viaje por la red carretera federal, a fin de tener un trayecto más seguro en estas vacaciones de Semana Santa y Pascua, siendo la primera de ellas el manejar con precaución y respetar los límites de velocidad.

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Se recomendó a la ciudadanía seguir las indicaciones viales

También instó a la ciudadanía a utilizar siempre el cinturón de seguridad, evitar el uso de teléfonos celulares al conducir, no consumir bebidas alcohólicas o sustancias tóxicas, respetar las señales de tránsito y verificar el estado correcto de los vehículos. En caso de un incidente, notificar a las autoridades, llamar a la aseguradora y seguir sus indicaciones, además de priorizar el bienestar de las personas involucradas.

"Es importante brindar toda la información a los servicios de emergencia, para que las personas lesionadas reciban ayuda lo antes posible", finalizó la SICT.

Los números para llamar en caso de un accidente vial son:

911 Emergencias

074 CAPUFE

088 Guardia Nacional

078 Ángeles Verdes

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