Aunque aún faltan dos semanas, se acerca el primer periodo vacacional de 2026, que coincide con las celebraciones de Semana Santa. Estas se llevarán a cabo del domingo 29 de marzo al 5 de abril; sin embargo, el descanso escolar se extenderá una semana más.

La Semana Santa, celebración anual arraigada en la tradición católica, conmemora los últimos días de la vida de Jesús de Nazaret, desde su entrada triunfal a Jerusalén hasta su resurrección.

¿Quiénes serán los beneficiados con las dos semanas de vacaciones en México?

Para los estudiantes de educación básica en México, este periodo implica una pausa de dos semanas en sus actividades académicas. Según el calendario escolar 2025-2026 de la Secretaría de Educación Pública (SEP), el periodo vacacional de Semana Santa de este año se extenderá del 30 de marzo al 10 de abril. Esto significa que los estudiantes, quienes son los principales beneficiados con estas vacaciones, así como el personal docente, regresarán a las aulas el lunes 13 de abril después de haber asistido por última vez el jueves 26 de marzo. El viernes 27 del tercer mes del año no hay clases por el Consejo Técnico Escolar.

Aunque los días de Semana Santa no están considerados como días de descanso oficiales en la Ley Federal del Trabajo (LFT), los patrones no están obligados a otorgarlos como días libres remunerados. No obstante, en algunas empresas, se opta por ofrecer dos días de pausa a los trabajadores durante este periodo, siendo el Jueves y Viernes Santos los elegidos. En 2026, estos días de posible descanso laboral serán el 2 y 3 de abril.

Así, estudiantes y personal de las escuelas disfrutarán de un merecido respiro académico, mientras que algunos trabajadores podrán beneficiarse de una breve pausa laboral para sumarse a las festividades religiosas, disfrutar de actividades familiares o simplemente relajarse.

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