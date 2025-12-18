Pistas de hielo navideñas GRATIS en CDMX y Edomex: Ubicaciones y horarios completos

Entre regalos, fiestas, vacaciones y luces, la Navidad se ha convertido en una de las épocas más esperadas del año, no solo por su significado, sino porque representa la oportunidad ideal para convivir con familia y amigos. Y qué mejor manera de hacerlo que aprovechando las múltiples actividades y eventos disponibles durante la temporada decembrina para fortalecer el espíritu navideño.

Con esto en mente, la Ciudad de México y el Estado de México anunciaron la llegada de ferias, villas navideñas, conciertos y diversas actividades para disfrutar en grande estas fechas. Sin embargo, una de las opciones más populares y esperadas año con año es la pista de hielo.

Las pistas de hielo s e han convertido en una actividad icónica de la Navidad, ya que combinan diversión y ambiente invernal. Además, no es necesario contar con experiencia previa, pues basta con seguir las reglas básicas y atender las indicaciones del personal para disfrutar de manera segura.

Si estás buscando planes para cerrar el año rodeado de la magia decembrina y sin gastar de más, aq uí te compartimos la lista completa de pistas de hielo gratuitas en CDMX y Edomex, así como algunas opciones con costo.

Pistas de hielo GRATIS en CDMX y Edomex

Ciudad de México

Tláhuac

Ubicación: Interior del Bosque de Tláhuac.

Horario: Martes a domingo, de 11:00 a 18:30 horas.

Miguel Hidalgo

Ubicación: Deportivo Pavón, colonia Pensil Norte.

Horario: Consulta en el lugar.

Gustavo A. Madero

Ubicación: Parque Edén Juventino Rosas.

Horario: Martes a domingo, de 10:00 a 20:00 horas.

Estado de México

Ecatepec

Ubicación: Explanada municipal.

Vigencia: Abierta hasta el 7 de enero.

Horario: Lunes a viernes, de 11:00 a 15:00 horas y de 17:00 a 21:00 horas.

Cuautitlán

Ubicación: Concha Acústica del Parque de la Cruz.

Horario: Consulta en el lugar.

Valle de Chalco

Ubicación: Explanada principal del municipio.

Horario: Consulta en el lugar.

Toluca

Ubicación: Plaza de los Mártires.

Vigencia: Hasta el 7 de enero.

Horario: Todos los días, de 11:00 a 21:00 horas.

Tecámac

Ubicación: Arcotecho de San Jerónimo Xonacahuacan.

Vigencia: Hasta el 6 de enero.

Atizapán de Zaragoza

Ubicación: Explanada del Palacio Municipal.

Vigencia: Hasta el 11 de enero de 2026.

Tultitlán

Ubicación: Fraccionamiento Villas de San José.

Horario: Consulta en el lugar.

Los Reyes La Paz

Ubicación: Campos de fútbol de la cabecera municipal.

Horario: Consulta en el lugar.

Nextlalpan

Ubicación: Explanada municipal. Pista de hielo ecológica.

Horario: De 14:00 a 22:00 horas.

Vigencia: Hasta el 5 de enero.

Pistas de patinaje CON COSTO en la CDMX

Cuauhtémoc

Ice Station, Fórum Buenavista.

Costo: Entre 135 y 150 pesos.

Cuajimalpa

Ice World Santa Fe, Centro Comercial Santa Fe.

Costo: Varía según el horario.

Azcapotzalco

Pista de Hielo Vía Vallejo.

Costo: Variable, dependiendo del día y el horario.

En esta temporada decembrina, las pistas de hielo en la CDMX y el Edomex representan una alternativa perfecta para convivir, divertirse y disfrutar del espíritu navideño sin necesidad de gastar de más , aprovechando los espacios públicos y las actividades pensadas para todas las edades.

