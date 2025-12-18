Pistas de hielo navideñas GRATIS en CDMX y Edomex: Ubicaciones y horarios completos

Entre regalos, fiestas, vacaciones y luces, la Navidad se ha convertido en una de las épocas más esperadas del año, no solo por su significado, sino porque representa la oportunidad ideal para convivir con familia y amigos. Y qué mejor manera de hacerlo que aprovechando las múltiples actividades y eventos disponibles durante la temporada decembrina para fortalecer el espíritu navideño.Con esto en mente, la Ciudad de México y el Estado de México anunciaron la llegada de ferias, villas navideñas, conciertos y diversas actividades para disfrutar en grande estas fechas. Sin embargo, una de las opciones más populares y esperadas año con año es la pista de hielo.Las pistas de hielo se han convertido en una actividad icónica de la Navidad, ya que combinan diversión y ambiente invernal. Además, no es necesario contar con experiencia previa, pues basta con seguir las reglas básicas y atender las indicaciones del personal para disfrutar de manera segura.Si estás buscando planes para cerrar el año rodeado de la magia decembrina y sin gastar de más, aquí te compartimos la lista completa de pistas de hielo gratuitas en CDMX y Edomex, así como algunas opciones con costo.TláhuacMiguel HidalgoGustavo A. MaderoEcatepecCuautitlánValle de ChalcoTolucaTecámacAtizapán de ZaragozaTultitlánLos Reyes La PazNextlalpanCuauhtémocCuajimalpaAzcapotzalcoEn esta temporada decembrina, las pistas de hielo en la CDMX y el Edomex representan una alternativa perfecta para convivir, divertirse y disfrutar del espíritu navideño sin necesidad de gastar de más, aprovechando los espacios públicos y las actividades pensadas para todas las edades.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp *XP