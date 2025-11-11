Pipa con tanques de gas explota en Mexicali y provoca fuerte movilización de emergencia

Medios locales de Baja California reportaron la tarde de este martes la movilización de cuerpos de bomberos y policías en la colonia Televisora, tras notificarse una fuerte explosión causada por una pipa que transportaba tanques de gas LP.

De acuerdo con los primeros informes, los sucesos ocurrieron alrededor de las 12:20 horas, cuando un vehículo de la compañía Silza Gas se incendió en la Calzada Héctor Terán y Anáhuac, lo que provocó la detonación de al menos tres de los 25 tanques de gas que transportaba.

Los hechos provocaron que rápidamente unidades de emergencia acudieran al lugar para tratar de disipar las llamas y evitar que se propagaran.

La Dirección de Bomberos de Mexicali confirmó que fueron los contenedores individuales de 45 kilos cada uno los que estallaron y no el camión cisterna; a unque de igual manera se reportaron daños materiales significativos en la zona.

El capitán Rubén Osuna, director de Bomberos, aseguró que la onda expansiva de la explosión provocó la ruptura de ventanas en casas y comercios cercanos , además de afectar gravemente a un vehículo particular que se encontraba estacionado en las inmediaciones del accidente.

No obstante, el conductor de la unidad logró salir a tiempo y, aunque no se reportaron heridos de gravedad, elementos de la Cruz Roja Mexicana y bomberos atendieron al transportista y a testigos del evento por presentar severas crisis nerviosas debido al estallido.

Hasta el momento, los equipos de ayuda y control implementaron un “plan de ataque grande” que involucra a más de seis máquinas extintoras para controlar el fuego y asegurar el área.

Reportes indican que el personal de la Dirección de Seguridad Pública Municipal ya se encuentra en el lugar para evaluar los daños y comenzar con las investigaciones correspondientes que esclarezcan las causas del incidente.

