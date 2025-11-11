Inegi señala las principales enfermedades que llevan a la muerte, en México

Durante 2024, en México se contabilizaron de manera preliminar 818 mil 437 fallecimientos, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en su reporte de Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR). Estas cifras fueron obtenidas a partir de 4 mil 930 fuentes informantes, entre ellas las Oficialías del Registro Civil, Servicios Médicos Forenses y Agencias del Ministerio Público, que proporcionaron los certificados, actas y cuadernos estadísticos correspondientes.

Del total de defunciones registradas, 796 mil 321 (97.3%) ocurrieron dentro del periodo de referencia, mientras que el resto corresponde a años anteriores. De manera preliminar, el 44% de las muertes correspondió a mujeres, 55.9% a hombres, y en el 0.1% de los casos no se especificó el sexo.

El informe detalla que el 89.6% de los decesos se debió a enfermedades o problemas relacionados con la salud, en tanto que el 10.4% tuvo su origen en causas externas, como accidentes, homicidios y suicidios.

ESPECIAL/INEGI

En cuanto a las principales causas de fallecimiento, las enfermedades del corazón se ubicaron en el primer lugar, seguidas de la diabetes mellitus y los tumores malignos. En cuarto y quinto sitio se posicionaron las enfermedades del hígado y los accidentes, respectivamente. Estas cinco causas concentran la mayor parte de los decesos en el país, aunque existen variaciones en el orden según el sexo de las personas.

El INEGI explicó que los resultados aún son preliminares, ya que para la publicación definitiva (programada para noviembre de 2025) se realizará una confronta con la Secretaría de Salud. Este proceso busca corroborar los datos en cuatro grupos específicos: defunciones maternas, muertes de menores de cinco años, agresiones (presuntos homicidios) y decesos por causas sujetas a vigilancia epidemiológica.

Estos primeros resultados ofrecen una visión general de la mortalidad en México durante 2024 y permitirán fortalecer las acciones en materia de salud pública y prevención, una vez que se integren los datos finales.

Con información de INEGI

BB