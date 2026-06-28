Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el domingo 28 de junio de 2026

El clima en Ciudad de México para este domingo 28 de junio prevé que estará con lluvia moderada con 23 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 23 grados.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 13 grados.

Según se establece, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Ciudad de México

Lunes 29 de junio de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 13

Martes 30 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 13

Miércoles 1 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 12

Jueves 2 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 13

Viernes 3 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 13

Sábado 4 de julio de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 13

Domingo 5 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 13

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Guadalajara

Clima en Cancún

Clima en Chapala

Clima en Tapalpa

Clima en Zapopan

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Tonalá

Clima en El Salto

Clima en Tlaquepaque

Clima en Mazamitla

Clima en Monterrey

Clima en Puerto Vallarta

