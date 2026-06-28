Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el domingo 28 de junio de 2026

El clima en Ciudad de México para este domingo 28 de junio prevé que estará con lluvia moderada con 23 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 23 grados.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 13 grados.Según se establece, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.Lunes 29 de junio de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 13Martes 30 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 13Miércoles 1 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 12Jueves 2 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 13Viernes 3 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 13Sábado 4 de julio de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 13Domingo 5 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 13Clima en Guadalajara Clima en Cancún Clima en Chapala Clima en Tapalpa Clima en Zapopan Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tonalá Clima en El Salto Clima en Tlaquepaque Clima en Mazamitla Clima en Monterrey Clima en Puerto Vallarta