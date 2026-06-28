Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el domingo 28 de junio de 2026

El clima en Cancún para este domingo 28 de junio anticipa que estará con lluvia ligera con 32 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 33 grados.Con respecto a la humedad, la misma rondará el 57%.Según se informó, el clima presenta un 36% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 5 kms por hora.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 26 grados.Lunes 29 de junio de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 25Martes 30 de junio de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 25Miércoles 1 de julio de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 25Jueves 2 de julio de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 25Viernes 3 de julio de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 25Sábado 4 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 25Domingo 5 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 25Clima en El Salto Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Zapopan Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tonalá Clima en Monterrey Clima en Ciudad de México Clima en Puerto Vallarta Clima en Guadalajara Clima en Tlaquepaque Clima en Mazamitla Clima en Chapala Clima en Tapalpa