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Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el domingo 28 de junio de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Monterrey

Por: Redacción web .

Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el domingo 28 de junio de 2026

Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el domingo 28 de junio de 2026

El clima en Monterrey para este domingo 28 de junio informa que estará con lluvia ligera con 34 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 38 grados.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 23 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 42%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Monterrey

Lunes 29 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 41 y temperatura mínima de 22

Martes 30 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 23

Miércoles 1 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 23

Jueves 2 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 22

Viernes 3 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 23

Sábado 4 de julio de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 24

Domingo 5 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 23

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

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