Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el domingo 28 de junio de 2026

El clima en Monterrey para este domingo 28 de junio informa que estará con lluvia ligera con 34 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 38 grados.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 23 grados.En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 42%.Lunes 29 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 41 y temperatura mínima de 22Martes 30 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 23Miércoles 1 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 23Jueves 2 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 22Viernes 3 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 23Sábado 4 de julio de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 24Domingo 5 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 23Clima en Cancún Clima en Tapalpa Clima en Puerto Vallarta Clima en Ciudad de México Clima en Tonalá Clima en Zapopan Clima en Guadalajara Clima en Mazamitla Clima en Chapala Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en El Salto Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tlaquepaque