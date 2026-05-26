Fiscalía de CDMX cita a Maru Campos por denuncia de Javier Corral (VIDEO)

La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, informó que fue citada por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México debido a una acusación por presunta privación de la libertad presentada por el exgobernador Javier Corral.

La mandataria aseguró que las acusaciones en su contra carecen de pruebas y señaló que estas surgieron después del desmantelamiento de un narcolaboratorio donde, según denuncias, había presencia de agentes de la CIA.

Además, expresó su inconformidad porque se impulsó una solicitud de juicio político para removerla del cargo. También afirmó que fue llamada a comparecer de manera inconstitucional ante el Ministerio Público Federal y denunció que se pretende reabrir un expediente que ya había sido cerrado.

Mediante un video, Maru Campos explicó que el nuevo citatorio responde a la denuncia interpuesta por Javier Corral por el supuesto delito de la privación de la libertad.

Quiero platicarles algo que hoy está ocurriendo, porque es lamentablemente increíble y terrible.



En las últimas semanas se ha levantado contra mí todo el aparato del poder.

Y hace unas horas recibí un citatorio para otra audiencia por una denuncia que presentó Javier Corral en… pic.twitter.com/HsYeQd6qzj— Maru Campos (@MaruCampos_G) May 27, 2026

Rescatan a Javier Corral en el bar Gin Gin

La Gobernadora afirmó que esta acusación se dio luego que la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua intentó arrestar al, ahora, senador Javier Corral en el bar "Gin Gin", por los presuntos delitos de peculado y desvío de recursos.

"Fue cuando intervinieron altos funcionarios del Gobierno de la Ciudad de México para impedirlo, lo recuerdan, el muy vergonzoso caso del bar Gin Gin", dijo.

La panista recordó que Corral recientemente "presumió" una foto con Enrique Inzunza, acusado de nexos con el narcotráfico por Estados Unidos. "¡Qué descaro!".

Ante esto, acusó que se ha iniciado una "persecución política pura y dura" en su contra.

"A mí se me persigue por todo y por nada. A otros que enfrentan señalamientos graves y documentados, se les protege, se les libera, se les encubre y se les deja en paz.

"Al opositor se le persigue, al compañero se le protege. Ese es el doble rasero de Morena y de la 4T", aseveró.

Maru Campos declaró que acudirá a los citatorios que le han hechos las autoridades, tanto la Fiscalía General de la República (FGR) y la FGJ CDMX. "Voy a dar la cara, yo no me escondo ni me esconderé".

"No puedo ni debo callarme, tengo el derecho y el deber de decir lo que veo. Un uso faccioso del aparato del Estado para perseguir a quien piensa distinto. No le tengo miedo a la verdad, le tengo respeto a la ley. Voy a usar toda la ley para defender a Chihuahua y defenderme a mí", enfatizó.

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