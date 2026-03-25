Pemex informó que el barril de petróleo nacional repuntó a 91.84 dólares este martes, después de caer a 87.90 el lunes y cotizar cerca de 100 el viernes por primera vez desde julio de 2022.

Los registros del Banco de México muestran que el hidrocarburo nacional acumula un repunte de 71.3% o 38.22 dólares en lo que va de 2026.

La mezcla mexicana de exportación subió de la mano del petróleo estadounidense, su principal referencia y conocido como West Texas Intermediate (WTI), cuya cotización finalizó este martes en 92.35 dólares.

El director de PetroIntelligence, Alejandro Montufar, ve probable que la diferencia entre la mezcla mexicana y el WTI continúe siendo más estrecha de lo habitual, mientras el riesgo geopolítico por el conflicto en Medio Oriente, las restricciones en la oferta global y los cambios en la demanda de refinación sigan persistiendo.

Conflicto en Medio Oriente; el origen tras la crisis de precios en el petróleo

Estrategas de Banorte señalaron que los petroprecios reaccionaron ayer a las preocupaciones de un conflicto extendido, tras reportes de que Irán comenzó a cobrar tarifas de tránsito a buques comerciales que atraviesan el estrecho de Ormuz, así como del envío de 3 mil soldados estadounidenses a la región.

También influyó el informe de Israel de que continuará con los ataques al país persa, opinaron en el banco.

El petróleo que se extrae del mar del Norte, el Brent y referencia en los mercados europeos, regresó a cotizar por arriba de 100 dólares este martes.

No obstante, hacia el cierre de la sesión, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, comentó avances en un acuerdo con Irán, cuyas conversaciones se esperan el jueves.

Tras esto, los mercados accionarios recuperaron parte de las pérdidas de la sesión, aunque terminaron en números rojos. El tecnológico Nasdaq se llevó la peor parte, al caer 0.8%, seguido del SyP 500, que bajó 0.4%, y el Dow Jones, con una disminución de 0.2 por ciento

El principal indicador de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) logró desligarse de sus pares estadounidenses y acabó el martes en 65 mil 775 puntos, al elevarse 2.2% y fue su mejor día de las últimas tres semanas.

Entre las 35 empresas que conforman el índice, 33 finalizaron en terreno positivo. Destacaron Mega, América Móvil y Sigma por tener las mayores ganancias; mientras que Industrias Peñoles y la propia BMV fueron las rezagadas.

El dólar se fortaleció contra la mayoría de monedas, aunque el peso logró apreciarse 0.4% para cerrar en 17.72 unidades en operaciones al mayoreo que reporta Bloomberg .

El dato

71.3% el alza en lo que va de 2026 o 38.22 dólares de ganancia que registra la mezcla mexicana de exportación.

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AO

