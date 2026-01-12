¿Personas con discapacidad tienen descuento en el pago de luz? Esto dice la CFE

En México existen diversos programas sociales y de descuentos dirigidos a sectores de la población vulnerables, como personas con discapacidad, con el objetivo de promover su inclusión social y revertir la desigualdad que enfrentan. En este escenario surge la duda de si la Comisión Federal de Electricidad (CFE), ofrece descuentos para estas personas.

¿La CFE ofrece descuentos a personas con discapacidad?

En el apartado de preguntas frecuentes de su sitio web oficial, la CFE aclara que no ofrece descuentos especiales a personas con discapacidad. Tampoco están contemplados adultos mayores, personas pensionadas ni otros grupos específicos para recibir este tipo de beneficios.

Sin embargo, el mismo apartado señala que "las tarifas domésticas cuentan con un subsidio gubernamental que se aplica automáticamente en el cálculo del recibo, beneficiando a todos los usuarios residenciales".

Esto quiere decir que todos los usuarios residentes reciben un apoyo económico al pagar la luz, sin la necesidad de realizar trámites adicionales.

El beneficio otorgado por autoridades federales tiene el objetivo de amortiguar el costo real del servicio. Su aplicación varía entre estados, se refleja directamente en el recibo de luz y se aplica siempre y cuando el consumo mensual se mantenga dentro de los límites establecidos para cada nivel.

Cabe decir que cada año, varias ciudades del país se ven beneficiadas con un apoyo conocido como subsidio de verano o tarifa de verano, el cual se aplica durante los meses más calurosos, para cargas que no sean consideradas de alto consumo.

Con estas medidas, el costo por el servicio de luz resulta más accesible para la población en general, abarcando a personas con discapacidad, además de adultos mayores y otros grupos vulnerables.

¿Cómo reducir el consumo de luz?

Reducir el consumo de energía eléctrica en el hogar es una medida que no solo ayuda a disminuir el monto a pagar a la Comisión Federal de Electricidad por el servicio, sino también a cuidad del medio ambiente. Algunas acciones para lograrlo son:

Aprovecha la luz natural durante el día, pintando tus paredes de colores claros para que se refleje más

Utiliza focos LED, ya que ahorra energía significativamente

Desconecta los aparatos que no estés utilizando

