México dio un paso relevante hacia la actualización de sus sistemas de identificación al poner en marcha la CURP biométrica, un documento que incorporará información como fotografía facial, huellas dactilares y firma digital. Con esta medida, la Clave Única de Registro de Población evolucionará hacia un formato más completo y con mayores estándares de seguridad para la población.

De acuerdo con lo informado por autoridades federales, esta nueva versión de la CURP busca reforzar los mecanismos de protección de la identidad, así como reducir prácticas como el robo de datos personales y los fraudes relacionados con documentos oficiales. El Registro Nacional de Población (RENAPO) indicó que la CURP biométrica será indispensable para acceder a servicios de salud, programas sociales y realizar diversos trámites ante dependencias gubernamentales.

Fechas clave y vigencia del documento actual

Uno de los principales cuestionamientos de la ciudadanía se centra en qué ocurrirá con la CURP tradicional. Para atender esta inquietud, el Gobierno estableció un periodo de transición que inicia en enero de 2026. Durante esta etapa, el trámite para obtener la CURP biométrica será voluntario y sin costo, con el objetivo de facilitar la adaptación gradual al nuevo esquema.

No obstante, las autoridades han fijado una fecha determinante: el 1 de febrero de 2026. A partir de ese momento, la CURP biométrica será requerida para la mayoría de los trámites oficiales. En consecuencia, la CURP convencional, identificada comúnmente por su formato en papel verde o blanco, dejará de ser válida como documento principal de identificación en muchos procedimientos administrativos.

Además de su uso en trámites gubernamentales, la CURP biométrica está pensada como una herramienta que facilite el acceso a servicios financieros, médicos y educativos, al concentrar la identificación ciudadana en un solo documento digital y seguro.

Recomendaciones para el trámite

Aunque el periodo de transición ofrece un margen de tiempo, las autoridades sugieren no posponer el registro. Para ello, se habilitarán módulos en todo el país donde se realizará la captura de datos biométricos. Se recomienda a los ciudadanos contar con su acta de nacimiento actualizada y una identificación oficial vigente, a fin de completar el proceso de manera ágil y sin inconvenientes.

