Miles de mujeres mexicanas registradas en el programa Pensión Mujeres Bienestar se encuentran a la espera del pago correspondiente al segundo bimestre de 2026. La dispersión del recurso está programada para realizarse durante marzo mediante depósitos directos en la tarjeta del Banco del Bienestar.

Este apoyo forma parte de los Programas para el Bienestar del Gobierno de México y tiene como finalidad fortalecer la economía de mujeres que se encuentran en una etapa previa a recibir la pensión universal para adultos mayores.

Según información de la Secretaría del Bienestar, la entrega del dinero se realiza de forma escalonada y se organiza con base en la primera letra del apellido paterno de cada beneficiaria. Este mecanismo permite reducir la concentración de personas en las sucursales bancarias y facilita que los recursos se entreguen de manera ordenada a todas las mujeres que integran el padrón del programa.

Cómo se realiza el depósito de la Pensión Mujeres Bienestar en marzo de 2026

El pago correspondiente al bimestre marzo-abril de 2026 será depositado directamente en la tarjeta del Banco del Bienestar de las mujeres registradas en el programa federal. Como ocurre con otros apoyos sociales del Gobierno de México, la dispersión se lleva a cabo de manera gradual a lo largo del mes, tomando en cuenta la inicial del primer apellido de las beneficiarias.

De manera habitual, el calendario inicia con las personas cuyo apellido comienza con la letra A y avanza progresivamente hasta la Z, un esquema que ya se ha aplicado en periodos de pago anteriores. Diversos reportes señalan que la distribución podría comenzar en los primeros días de marzo y extenderse durante varias semanas, con el objetivo de cubrir a todas las integrantes del padrón.

La Secretaría del Bienestar también ha advertido que algunos calendarios que circulan en redes sociales pueden ser versiones preliminares o incluso información no oficial. Por esta razón, la dependencia recomienda a las beneficiarias verificar las fechas únicamente a través de los canales institucionales para conocer con precisión cuándo se realizará el depósito.

En términos generales, la lista de mujeres que recibirán el apoyo en marzo incluye a todas aquellas que ya cuentan con registro vigente dentro del programa y tienen activa su tarjeta del Banco del Bienestar. Esto significa que el pago no está ligado a nuevas convocatorias, sino exclusivamente a quienes ya forman parte del padrón oficial.

Monto del apoyo para las beneficiarias en 2026

Durante 2026, el programa Pensión Mujeres Bienestar contempla la entrega de 3 mil 100 pesos cada dos meses para mujeres que tienen entre 60 y 64 años de edad. Este respaldo económico busca proporcionar un ingreso básico a quienes todavía no cumplen la edad requerida para acceder a la pensión universal para adultos mayores.

La política pública pretende reconocer el papel que muchas mujeres han desempeñado durante años en labores de cuidado y trabajo dentro del hogar, al mismo tiempo que busca fortalecer su independencia económica antes de incorporarse al programa dirigido a personas mayores de 65 años.

Beneficiarias que reciben el depósito entre el 9 y el 13 de marzo

La entrega de recursos correspondientes a los Programas para el Bienestar comenzó el pasado 2 de marzo y continuará hasta el 26 del mismo mes . Durante este periodo se realizan los depósitos del apoyo económico correspondiente al segundo bimestre del año, marzo-abril.

Para los pagos programados en esta semana, la Secretaría de Bienestar definió un calendario basado en la primera letra del apellido paterno de las beneficiarias, con el siguiente orden:

9 y 10 de marzo (lunes y martes): mujeres cuyo primer apellido inicia con la letra G.

11 de marzo (miércoles): beneficiarias con apellidos que comienzan con H, I, J y K.

12 de marzo (jueves): corresponde a quienes tienen apellido que inicia con L.

13 de marzo (viernes): recibirán el depósito las mujeres con apellido que empieza con M.

La Secretaría de Bienestar aconseja a las beneficiarias evitar acudir al banco antes del día asignado en el calendario de pagos, ya que el apoyo se deposita directamente en la cuenta bancaria vinculada a la tarjeta del programa. Asimismo, recomienda revisar el saldo previamente para confirmar que el dinero ya fue depositado y así evitar filas o traslados innecesarios.

Las autoridades también subrayan que el dinero permanece resguardado en la cuenta, por lo que no es necesario retirarlo el mismo día en que se realiza el depósito.

