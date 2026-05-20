La caída de “La Wendy” marca un punto de quiebre en Michoacán. Su captura no solo devela cómo el Cártel Nueva Generación (CNG) infiltró la seguridad del asesinado alcalde de Uruapan, Carlos Alberto Manzo Rodríguez. ¿Quién es y cómo operó en el crimen? Esto dicen las autoridades michoacanas.

Wendy Fabiola "N", alias "La Wendy" y/o "La Tía", fue detenida por personal de la Fiscalía General de Michoacán y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal, por su presunta relación en la red criminal que asesinó al alcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez.

¿Quién era "La Wendy" y/o "La Tía" y qué relación tiene con el caso Carlos Manzo?

El fiscal general, Carlos Torres Piña, informó que Wendy Fabiola "N" fue detenida la semana pasada en la ciudad de Uruapan .

"Ella era el vínculo de información con Gerardo 'N', 'El Congo', uno de los que lideraba la estructura criminal (del Cártel Nueva Generación), que participó en la organización y planeación del homicidio de Carlos Manzo" , explicó.

Recordó que Gerardo "N" fue detenido meses atrás por ese homicidio y que ya fue vinculado a proceso.

Torres Piña expuso que el proceso judicial se encuentra en la etapa complementaria de investigación "y ella (Wendy Fabiola 'N') era quien le hacía llegar información a este personaje. Una vez que es detenido ('El Congo'), esta persona ('La Tía') empieza a coordinarse con otros actores del mismo grupo criminal, quienes, además del narcomenudeo y otro tipo de acciones que realizan en esta estructura criminal, nos han llevado a ampliar esta investigación".

El fiscal michoacano informó que la estructura criminal se ha ido desarticulando , lo que ha permitido que la FGE haya hecho varias detenciones y todavía existan más en proceso.

Carlos Torres subrayó que, como resultado de las investigaciones y trabajo de inteligencia, ya van 25 personas detenidas, entre las que se encuentran los escoltas de Carlos Manzo e integrantes de la organización criminal .

"Son las detenciones que hasta el momento tenemos. Los que de manera directa participaron en la planeación y ejecución (del crimen), aparte de los escoltas que, por omisión y un homicidio extrajudicial, también están vinculados a proceso", reiteró.

Detienen a “La Galleta”

La Fiscalía General del Estado de Michoacán también informó sobre la detención de Jorge y/o Jorge Alberto y/o Jorge Luis "N", alias "La Galleta", identificado como presunto generador de violencia en la región lacustre del lago de Pátzcuaro y señalado por su posible relación con delitos de homicidio, extorsión y narcomenudeo.

El fiscal Carlos Torres Piña informó que la captura de "La Galleta" derivó de trabajos de inteligencia, actos de investigación y acciones operativas desplegadas por la institución, luego de hechos de violencia registrados en los municipios de Erongarícuaro y Pátzcuaro.

De acuerdo con las investigaciones, "La Galleta" estaría relacionado con los hechos ocurridos el pasado 4 de mayo, cuando fueron localizadas unidades con personas sin vida en la región lacustre.

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