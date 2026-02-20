La Secretaría de Bienestar recordó que el registro para la Pensión Mujeres Bienestar concluye el próximo domingo, por lo que esta semana representa la última oportunidad para que mujeres de 60 a 64 años se incorporen al programa federal.

El periodo de inscripción se abrió del 16 al 22 de febrero de 2026 con el objetivo de ampliar la cobertura y sumar a más beneficiarias a este esquema que otorga un apoyo económico bimestral de 3 mil 100 pesos. El programa forma parte de los Programas para el Bienestar del Gobierno de México y busca fortalecer la autonomía económica de las mujeres en esta etapa de la vida.

De acuerdo con información oficial, el trámite se realiza de manera presencial en los módulos de atención habilitados en todo el país, en un horario de 10:00 a 16:00 horas, de lunes a domingo. Para agilizar la atención y evitar aglomeraciones, el ingreso se organiza conforme a la letra inicial del primer apellido.

¿Cuándo es el último día de registro a la Pensión Mujeres Bienestar?

Este viernes 20 de febrero corresponde el turno a las mujeres cuyo primer apellido comience con las letras S, T, U, V, W, X, Y y Z. Las autoridades federales hicieron un llamado a respetar el calendario establecido para facilitar el proceso y reducir tiempos de espera.

En tanto, el sábado 21 y domingo 22 podrán acudir aquellas interesadas que no hayan tenido oportunidad de presentarse en los días previos. La dependencia federal subrayó que estos dos días finales permitirán atender a quienes, por distintas razones, no pudieron asistir en la fecha asignada inicialmente.

Para quienes enfrenten alguna limitación que les impida trasladarse al módulo correspondiente, la Secretaría de Bienestar informó que es posible solicitar una visita domiciliaria a través del portal oficial gob.mx/bienestar. En ese mismo sitio también puede consultarse la ubicación exacta de los módulos según la localidad.

La Pensión Mujeres Bienestar opera como un esquema de transición hacia la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores . Una vez que las beneficiarias cumplen 65 años, el cambio al programa universal se realiza de manera automática, sin necesidad de efectuar un nuevo registro.

Requisitos para completar el trámite

Las interesadas deberán presentar en original y copia los siguientes documentos:

Identificación oficial vigente.

Clave Única de Registro de Población (CURP) con impresión reciente.

Acta de nacimiento.

Comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a tres meses.

Número telefónico de contacto.

Durante el proceso también es posible designar a una persona auxiliar, quien podrá realizar gestiones posteriores en representación de la beneficiaria. En ese caso, deberá presentar la misma documentación requerida.

Con el cierre del registro programado para este 22 de febrero, el Gobierno federal busca incorporar al mayor número posible de mujeres de 60 a 64 años antes de que puedan integrarse automáticamente a la pensión universal para personas adultas mayores, consolidando así la red de apoyos sociales dirigida a este sector de la población.

