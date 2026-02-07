Profeco alerta sobre ofertas laborales falsas en redes sociales

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) advirtió a la ciudadanía mexicana sobre fraudes relacionados con presuntas ofertas de empleo en la institución que se difunden en redes sociales, principalmente en TikTok.

Mediante un video publicado en X, el titular de Profeco, Iván Escalante, informó que en esa plataforma circulan cuentas que anuncian supuestas vacantes en dependencias gubernamentales como la Fiscalía General de la República (FGR), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la Guardia Nacional y Petróleos Mexicanos (Pemex).

Detalló que también se han identificado publicaciones con ofertas laborales falsas atribuidas a empresas privadas, entre ellas Suburbia, Cinépolis, Liverpool, Farmacias Similares, Aeroméxico y Coppel, entre otras.

En cuanto a los puestos y sueldos, señaló que se promociona una amplia variedad de oportunidades, que van desde empleos como ayudante con ingresos de seis mil pesos mensuales, hasta cargos de ingeniería con salarios de hasta 26 mil pesos.

Ante este panorama, el procurador exhortó a la población a no confiar en este tipo de anuncios . Recordó que ya se habían detectado cuentas muy similares y que se notificó a TikTok para advertir que se trataba de fraudes, ya que ese tipo de convocatorias no son emitidas por las instituciones oficiales. Aunque algunas cuentas fueron eliminadas, reconoció que el proceso suele ser lento.

En ese contexto, Iván Escalante pidió a la plataforma actuar con mayor rapidez, pues muchas de estas cuentas son claramente ilegales. Reiteró el llamado a TikTok para que identifique y retire estos perfiles, ya que representan un riesgo para la gente y son evidentemente fraudulentos.

Finalmente, insistió en que las y los usuarios extremen precauciones, eviten caer en este tipo de engaños y verifiquen que cualquier información sobre vacantes laborales provenga de cuentas oficiales y debidamente verificadas.

�� ¡Alerta! ��



La Profeco NO ofrece empleos por redes sociales ni solicita datos personales por mensajes, comentarios o enlaces.



Si ves publicaciones que prometen trabajo a nombre de Profeco, son falsas.



❌ No caigas en engaños

❌ No compartas tu información

✅ Infórmate solo… pic.twitter.com/Bbd6AdC3oz— Profeco (@Profeco) February 7, 2026

