Pensión IMSS: ¿Quiénes reciben primero el pago de mayo 2026?

El pago de las pensiones representa uno de los ingresos económicos más esperados e importantes para millones de adultos mayores en México, quienes dependen de este recurso mensual para cubrir sus necesidades básicas, adquirir medicamentos y solventar los servicios del hogar.

Para el mes de mayo de 2026, los beneficiarios del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) experimentarán ajustes significativos en sus calendarios de depósito debido a la coincidencia con días festivos oficiales que alteran la operatividad bancaria.

La modificación en la entrega de los recursos responde directamente a la conmemoración del Día del Trabajo, celebrado el 1 de mayo, el cual está catalogado como un día de descanso obligatorio por la Ley Federal del Trabajo.

Al ser una fecha inhábil en todo el territorio nacional, las instituciones bancarias suspenden por completo sus operaciones financieras, lo que obliga a las dependencias de seguridad social a reprogramar la dispersión de los fondos para garantizar que el dinero llegue de manera segura y sin contratiempos a las cuentas de todos los jubilados.

¿Quiénes reciben primero el pago de la pensión de mayo 2026?

Ante la duda constante sobre qué sector de pensionados cobrará primero su dinero, la respuesta oficial favorece a los afiliados del ISSSTE. De acuerdo con su calendario anual de pagos, esta institución adelanta la entrega de los recursos, por lo que sus derechohabientes verán reflejado el depósito de mayo desde el miércoles 29 de abril de 2026.

Esta medida se toma de forma habitual en el ISSSTE, que procura realizar las transferencias en los últimos días hábiles del mes previo, brindando así liquidez anticipada a sus extrabajadores para que puedan planificar sus gastos con mayor holgura.

Por su parte, los pensionados del IMSS tendrán que esperar un poco más para disponer de su dinero. Las autoridades confirmaron que el pago correspondiente a mayo no se realizará el día primero, sino que se recorrerá hasta el lunes 4 de mayo de 2026.

Los fondos serán depositados directamente en las cuentas bancarias que los beneficiarios registraron al momento de realizar su trámite de pensión, por lo que podrán retirar el efectivo en los cajeros automáticos de su banco o, si lo prefieren, realizar compras con su tarjeta en cualquier establecimiento comercial del país.

¿Por qué se retrasa el depósito del Seguro Social?

El retraso en el pago del IMSS obedece a una regla operativa estricta de la institución: los depósitos se efectúan exclusivamente en días hábiles. Dado que el 1 de mayo de 2026 cae en viernes y es un feriado oficial, las operaciones bancarias se pausan por completo.

Posteriormente, el sábado 2 y el domingo 3 de mayo son días inhábiles para el sistema financiero, lo que imposibilita la transferencia de los recursos durante el fin de semana. Por lo tanto, el lunes 4 de mayo se convierte en el primer día hábil disponible para ejecutar la dispersión a nivel nacional.

Ante este panorama atípico, el Instituto Mexicano del Seguro Social hace un llamado a la población pensionada para que administre sus finanzas con precaución durante los primeros días del mes. Asimismo, se recomienda a los adultos mayores acudir a las sucursales bancarias acompañados de una persona de confianza, evitar aglomeraciones en los cajeros automáticos durante las primeras horas del lunes 4 de mayo y priorizar el uso de la tarjeta bancaria para pagar bienes y servicios directamente en tiendas de autoservicio, supermercados o farmacias, reduciendo así el manejo de dinero en efectivo.

Finalmente, es fundamental que los beneficiarios se mantengan informados a través de los canales oficiales de comunicación del IMSS y del ISSSTE para evitar caer en fraudes o desinformación en redes sociales.

YC