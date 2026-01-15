Inapam 2026: Beneficios que tienen los adultos mayores según el último catálogo

A dos semanas de haber iniciado 2026, uno de los temas más comentados entre los adultos mayores es el relacionado con los beneficios que ofrece el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam). Si bien es cierto que en redes sociales ha circulado información sobre un supuesto nuevo catálogo de descuentos, hasta el momento la última actualización oficial disponible en el portal del instituto corresponde a octubre de 2025, sin que se haya confirmado algún cambio para este año.

De acuerdo con ese último catálogo que sigue vigente, las personas adultas mayores que cuentan con su tarjeta o credencial del Inapam pueden acceder a diversos beneficios y descuentos en rubros como alimentación; asesoría y servicios legales; educación, recreación y cultura; pago de predial y agua; salud; transporte, así como vestido y artículos para el hogar.

Estos descuentos los reciben en negocios privados que aparecen en ese catálogo, así como supermercados, laboratorios, farmacias, clínicas, y más.

¿Qué es el Inapam y cómo da beneficios a las personas?

El Inapam es un organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal, cuya función principal es coordinar y encabezar la política nacional a favor de las personas adultas mayores de 60 años, conforme a lo establecido en la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.

Entre sus objetivos se encuentra promover el desarrollo humano integral de este sector de la población, mediante acciones y programas que fomenten la inclusión social, el acceso a oportunidades de empleo u ocupación con retribución económica, y la reducción de desigualdades e inequidades de género, con el fin de mejorar su calidad de vida.

Las personas que cumplan 60 años durante 2026 podrán solicitar su credencial del Inapam para acceder a beneficios. Una vez alcanzada la edad, deberán presentarse en un módulo de Bienestar con la documentación requerida.

Requisitos para inscribirse al Inapam y recibir una credencial:

Acta de nacimiento legible

Identificación oficial vigente (INE, pasaporte, cédula profesional, cartilla militar o carta de identidad emitida por la delegación o municipio)

CURP actualizado

Comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a seis meses (recibos de luz, agua, teléfono, predial o estado de cuenta bancario).

Una fotografía reciente tamaño infantil, en blanco y negro o a color, con fondo blanco, de frente y sin lentes ni gorra

Datos de la persona de contacto de emergencia:

CURP actualizado.

Número telefónico.

Para ubicar el módulo de Bienestar más cercano al domicilio, se recomienda consultar los canales oficiales del Gobierno de México.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

OF