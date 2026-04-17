El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) advirtieron a las personas pensionadas bajo alguno de sus esquemas que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) mantiene vigilancia sobre quienes no han cumplido con un trámite fiscal clave durante abril de 2026.

Ambos organismos recordaron que, contrario a lo que muchas personas creen, los pensionados no siempre están exentos del pago de impuestos. Durante abril, mes en el que las personas físicas deben presentar su declaración anual, el SAT revisa especialmente a quienes reciben pensión y que podrían estar obligados a cumplir con esta responsabilidad fiscal.

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La declaración anual es una obligación ciudadana que permite rendir cuentas ante el Gobierno Federal sobre los ingresos, deducciones y movimientos fiscales correspondientes al ejercicio del año anterior.

No cumplir con este trámite puede derivar en sanciones administrativas y económicas que, en algunos casos, pueden superar los 40 mil pesos, incluso para pensionados.

¿Qué pensionados del IMSS y del ISSSTE deben presentar la declaración anual?

De acuerdo con la información del SAT, no todos los jubilados están obligados a presentar este reporte, ya que esta disposición aplica únicamente para quienes cumplan con alguna de las siguientes condiciones:

Pensiones elevadas: Personas cuyos ingresos anuales por pensión superen los 400 mil pesos.

Personas cuyos ingresos anuales por pensión superen los 400 mil pesos. Doble ingreso: Jubilados que, además de recibir una pensión del IMSS o ISSSTE, también perciban una segunda pensión o ingresos por arrendamiento, honorarios o actividad empresarial.

Jubilados que, además de recibir una pensión del IMSS o ISSSTE, también perciban una segunda pensión o ingresos por arrendamiento, honorarios o actividad empresarial. Ingresos exentos y gravados: Pensionados que obtengan ingresos adicionales provenientes de otras fuentes, incluso si no superan los 400 mil pesos anuales, pero cuentan con dos o más pagadores al mismo tiempo.

¿Cuál es la fecha límite para que los pensionados presenten su declaración anual?

El calendario oficial del SAT establece que el jueves 30 de abril de 2026 es la fecha límite para que las personas físicas completen su declaración anual. En caso de no hacerlo dentro del plazo correspondiente, podrán ser acreedores a multas y otras sanciones fiscales.

La autoridad tributaria recomienda realizar este proceso lo antes posible, ya que si existen errores, inconsistencias o información faltante, los contribuyentes todavía tendrán tiempo suficiente para corregir antes del cierre oficial.

¿De cuánto es la multa para pensionados que no hagan la declaración anual?

Las multas por no presentar la declaración anual, o por hacerlo fuera del tiempo establecido, pueden iniciar desde los mil 800 pesos , según el Código Fiscal de la Federación, aunque en casos más graves pueden superar los 40 mil pesos.

Además de la sanción económica, el SAT también puede aplicar otras medidas como recargos, restricciones en trámites fiscales, cancelación de permisos e incluso embargo de bienes en casos de incumplimiento prolongado.

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Para evitar problemas, el SAT recomienda ingresar a su portal oficial con RFC y contraseña, o mediante la e.firma, para revisar si existen declaraciones pendientes de años anteriores .

Muchos pensionados creen que la retención de impuestos se realiza de forma automática, pero cuando existen ingresos superiores al límite permitido o percepciones adicionales, la responsabilidad de declarar sigue siendo directamente del contribuyente.

Cumplir con esta obligación fiscal permite evitar multas, mantener en orden la situación tributaria y prevenir futuras complicaciones con la autoridad hacendaria.

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