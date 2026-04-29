¿Por qué se puede tener la Pensión IMSS y la Pensión ISSSTE al mismo tiempo en abril 2026?

En México existe la posibilidad que las y los pensionados por el Instituto Mexicano de Seguridad Social (IMSS) también puedan tener a la vez la del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). Cabe destacar que para poder recibir ambos apoyos se debe cumplir con ciertos requisitos.

Lee también: SAT confirma qué pasará con la posible prórroga para la Declaración Anual 2025

¿Cuáles son los requisitos para recibir doble pensión IMSS e ISSSTE?

Para que un extrabajador pueda acceder a la pensión IMSS e ISSSTE al mismo tiempo, tuvo que haber cotizado en ambos regímenes en diferentes momentos de su vida laboral, pero este requisito no es el único ya que debe analizarse cada caso de manera particular para reconocer los años trabajados en cada sistema.

¿Puedo recibir la pensión Bienestar al mismo tiempo que la IMSS o ISSSTE?

Una buena noticia es que las personas que reciben la pensión Bienestar pueden cobrar al mismo tiempo la del IMSS o la del ISSSTE sin restricciones.

¿Quienes no pueden tener la pensión IMSS e ISSSTE al mismo tiempo?

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) confirmó un fallo que impactará a las y los afiliados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el cual establece que algunos extrabajadores no pueden tener doble pensión.

El fallo establece que únicamente los pensionados por el IMSS que se jubilaron conforme al Contrato Colectivo de Trabajo del Instituto y después solicitaron una pensión de cesantía en edad avanzada bajo la Ley de 1973, ya sea por cotizaciones propias o por haber prestado servicios a empleadores distintos fuera del IMSS.

La razón de esto es por la pensión contractual del IMSS, la cual reemplaza, absorbe y supera a las prestaciones legales que otorga la Ley del Seguro Social. En otras palabras si un extrabajador del IMSS acumuló semanas cotizadas adicionales en otras empresas, no puede pedir una segunda pensión por cesantía.

¿Cuándo pagaran la Pensión IMSS e ISSSTE en mayo?

Los pensionados por el IMSS podrán recibir su depósito hasta el siguiente día hábil, el cual es el lunes 4 de mayo, ya que es considerado inhábil por la Ley Federal del Trabajo (LFT), con motivo del Día del Trabajo.

Por otro lado, la pensión del ISSSTE correspondiente al pago de mayo, de acuerdo al calendario oficial se depositará el 29 de abril.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

AS