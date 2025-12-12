Se acerca el cierre del año y miles de adultos mayores pensionados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) se preguntan sobre su próximo depósito de la pensión, un ingreso muy esperado que permitirá a muchos iniciar un 2026 con tranquilidad y prepararse para la cuesta de enero.Tanto el IMSS y el ISSSTE tienen calendarios oficiales de pagos de sus pensiones con el fin de que los beneficiarios puedan planificar mejor sus gastos y organizar sus finanzas personales.Ambas instituciones manejan esquemas distintos: el IMSS realiza los depósitos al inicio de cada mes, mientras que el ISSSTE los adelanta un día antes de que inicie el nuevo periodo. Esta diferencia es importante para evitar confusiones entre los derechohabientes.Para el IMSS, el pago correspondiente a enero 2026 se efectuará el vienes 2, ya que el día primero es festivo por Año Nuevo.Los depósitos que se realizarán en el 2026 sobre la pensión IMSS son los siguientes:El depósito más reciente fue el de diciembre, adelantado al 28 de noviembre. El siguiente corresponde a la pensión de enero de 2026, que será depositado el viernes 2 de enero, ya que el jueves primero de enero es día festivo por Año Nuevo; además, incluye la segunda parte del aguinaldo. El ISSSTE suele pagar al cierre del mes previo, en el último día hábil.De esta manera, tanto el IMSS como el ISSSTE reiteran su compromiso con el bienestar de los pensionados, quienes podrán recibir su último pago del año justo a tiempo para disfrutar las fiestas y compartir con sus seres queridos. A partir de enero de 2026, la Pensión Mínima Garantizada del IMSS superará los 10 mil pesos mensuales, impulsada por el incremento del 13% en el salario mínimo general previsto para ese año.El ajuste se basa en la política anual de actualización salarial, que sirve como referencia para el cálculo de las pensiones en México.Asimismo, los pensionados que cotizaron bajo la Ley del Seguro Social de 1973 podrán acceder a las Asignaciones Familiares, un beneficio adicional que puede representar hasta un 45% extra del monto base, dependiendo del número de hijos, padres o pareja económica a su cargo.Aunque los pagos suelen realizarse sin demoras, es recomendable verificar puntualmente la recepción del depósito. En caso de no haberlo recibido en la fecha indicada, es importante actuar de inmediato para resolver la situación. En el caso del IMSS: En el caso del ISSSTE: Planea tu visita al banco con tiempo, sobre todo si acostumbras retirar en ventanilla. Evita filas y contratiempos; recuerda que muchas personas reciben su pensión el mismo día.EE