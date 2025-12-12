El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) exhortó a la población derechohabiente, así como a las y los pensionados y jubilados, a mantenerse informados únicamente a través de los canales oficiales de la institución, ante la reciente ola de desinformación que circula en redes sociales y algunos medios de comunicación sobre un supuesto trámite obligatorio relacionado con el pago de pensiones.

El organismo aclaró que la versión que señala que las pensiones podrían ser bloqueadas si no se realiza un nuevo trámite digital, dar de alta los datos biométricos, es totalmente falsa.

El IMSS reiteró que no existe ningún procedimiento de ese tipo y que los pagos a pensionados y jubilados continúan realizándose con normalidad y sin cambios en los procesos establecidos.

En un comunicado, el Instituto destacó que trabaja de manera permanente en la modernización de sus servicios y plataformas digitales con el objetivo de simplificar los trámites, hacerlos más accesibles y mejorar la atención a la población. Estas innovaciones tecnológicas —subraya el IMSS— siempre se informan de manera oficial a través de los canales institucionales.

Los derechohabientes pueden consultar información verificada y actualizada en el portal imss.gob.mx/prensa y en las cuentas oficiales del IMSS en redes sociales:

El Instituto hizo un llamado a la ciudadanía para no dejarse engañar por contenidos falsos que circulan en internet y que pueden poner en riesgo datos personales o financieros.

Asimismo, recordó que toda actualización o mejora en los servicios se realiza en estricto apego a la ley y con la finalidad de garantizar la protección y el respeto de los derechos de las y los trabajadores, pensionados y jubilados del país.

