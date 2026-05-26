Pensión IMSS: Así puedes aumentar hasta 25% tu pago si esperas para jubilarte

Las personas que cotizaron ante el Instituto Mexicano del Seguro Social antes del 1 de julio de 1997 tienen acceso al Régimen 73, un esquema que permite retirarse desde los 60 años, aunque esperar algunos años más puede incrementar significativamente el monto de la pensión.

La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro señala que quienes retrasan su jubilación hasta los 65 años pueden recibir el 100% de la pensión calculada por el IMSS, mientras que quienes se pensionan antes obtienen solo una parte proporcional.

¿Cuánto aumenta la pensión según la edad?

El porcentaje de pago cambia dependiendo de la edad en la que el trabajador decida retirarse:

60 años: 75% de la pensión

61 años: 80%

62 años: 85%

63 años: 90%

64 años: 95%

65 años: 100%

Esto significa que una persona que espere hasta los 65 años puede recibir hasta un 25% más que alguien que se jubile apenas cumple los 60.

¿Cómo calcula el IMSS el monto de la pensión?

Para definir cuánto recibirá cada trabajador, el IMSS toma como base el salario promedio de las últimas 250 semanas cotizadas , equivalentes aproximadamente a cinco años de trabajo.

Además, para acceder al Régimen 73 es obligatorio contar con al menos 500 semanas cotizadas ante el instituto.

Documentos necesarios para pensionarse

Quienes deseen iniciar el trámite deben presentar:

Identificación oficial

Estado de cuenta de la AFORE

Estado de cuenta bancario con CLABE

Resolución o negativa de pensión emitida por el IMSS

El procedimiento se realiza directamente en la subdelegación del IMSS correspondiente.

¿Conviene esperar más tiempo para jubilarse?

Especialistas en retiro consideran que aplazar la jubilación puede representar una diferencia importante en los ingresos mensuales durante la etapa de pensión.

Sin embargo, también recomiendan evaluar factores personales como la salud, la estabilidad laboral y el ahorro acumulado en la AFORE antes de decidir cuándo retirarse.

La Consar recordó que las personas que no cumplan con las semanas requeridas podrían recibir una negativa de pensión por parte del IMSS y únicamente recuperar los recursos acumulados en su cuenta individual.

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