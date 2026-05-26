La onda tropical número 2 continuará afectando al país este miércoles 27 de mayo, por lo que se esperan lluvias muy fuertes con puntuales intensas de 75 a 150 milímetros en Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chiapas, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

De acuerdo con el pronóstico, el sistema se desplazará sobre el golfo de Tehuantepec y, al combinarse con un canal de baja presión en el sureste, divergencia en altura y el ingreso de humedad del océano Pacífico y el mar Caribe, generará condiciones para tormentas fuertes en dicha región .

Estados con lluvias intensas y muy fuertes

Las precipitaciones más relevantes se prevén en Puebla, principalmente en el sureste; Veracruz, en la zona centro; Oaxaca, en el norte y suroeste; y Chiapas, en el norte, centro y este, donde podrían registrarse acumulados de 75 a 150 milímetros.

Además, se esperan lluvias fuertes con puntuales muy fuertes de 50 a 75 milímetros en Nuevo León, Tamaulipas y Tabasco, mientras que San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Guerrero, Campeche, Yucatán y Quintana Roo tendrán chubascos con lluvias puntuales fuertes.

El SMN advirtió que las lluvias podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo , además de provocar incremento en ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas.

Viento, oleaje y calor persistente

Para este miércoles también se pronostican rachas de viento de 50 a 70 kilómetros por hora con tolvaneras en Baja California y Sonora, debido a la aproximación de un frente frío fuera de temporada al noroeste del país.

En tanto, se prevé oleaje de 2 a 3 metros en la costa occidental de Baja California y en la costa de Quintana Roo, así como de 1 a 2 metros en Baja California Sur y Yucatán.

Pese a las lluvias, la onda de calor persistirá en varios estados . Las temperaturas máximas alcanzarán de 40 a 45 grados en Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca.

SV