La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, llegará este viernes a España con el objetivo de dejar atrás la crisis diplomática desatada desde 2019 por la petición de perdón a Madrid por los abusos cometidos durante la conquista, que ha enturbiado las relaciones de dos socios con importantes vínculos económicos, culturales y sociales.

"Me parece que es un momento para seguir dialogando […] Por eso tomo la decisión de ir a Barcelona. Y a seguir hablando con ellos de estos temas y además pues es un momento también para hablar de que es necesaria la paz mundial", expuso Sheinbaum durante su conferencia de prensa del jueves.

Se trata de la primera visita de un presidente de México a España desde la de 2018 de Enrique Peña Nieto (2012-2018), muestra de la distancia generada en este período entre tradicionales aliados.

Las relaciones entre ambos países tensaron tras la carta enviada en 2019 por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), de Morena, a la Corona española en la que solicitó un gesto de disculpa por los agravios cometidos durante la conquista y la colonia, y que no contó con respuesta por parte de Madrid.

La crisis diplomática entre México y España empezó en el 2029 y se agravó en 2024

La crisis alcanzó su punto álgido cuando Sheinbaum decidió no invitar a su toma de posesión en octubre de 2024 al rey Felipe VI, lo que provocó que el gobierno español de Pedro Sánchez, decidiese no enviar ningún representante, en un hecho sin precedentes.

En los últimos meses, sin embargo, se produjeron diversos gestos claramente dirigidos al deshielo por parte de autoridades españolas, como el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, y del propio monarca español.

"Hay una declaración del canciller español en donde habla por primera vez en la historia de la relación de los abusos cometidos y de la necesidad de visualizar la historia de una manera distinta. Y después el rey de España visita una de las exposiciones. Y ahí, a su manera, reconoce que hubo abusos", explicó la Mandataria en tono conciliador.

Faltaba entonces la respuesta por parte de México, algo que llegó cuando Sheinbaum anunció de manera sorpresiva, ya que apenas ha viajado fuera del país en su año y medio de mandato, que asistiría al foro de líderes progresistas organizada en Barcelona este 18 de abril en apenas una semana.

Sheinbaum y Sánchez sostendrán encuentro

La cita para la reconciliación diplomática queda marcada y tendrá lugar este sábado, cuando Sheinbaum y Sánchez sostengan un encuentro bilateral en el marco del foro progresista en Barcelona , al que también asisten el presidente colombiano, Gustavo Petro, y el brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva.

El reencuentro se produce en un momento complejo en América Latina en medio de un viraje hacia la derecha en gran parte de la región, con la llegada de líderes conservadores como Javier Milei, en Argentina; José Antonio Kast, en Chile, o Daniel Noboa, en Ecuador.

Así lo indicó la veterana diplomática mexicana, Martha Bárcena, ex embajadora en Washington, quien celebró la normalización entre España y México como algo que le "conviene" a los dos países

"Qué bueno que parece que en los últimos meses se está un poco reconduciendo la cuestión. México ya no puede estar tan solo. Están obligados también a buscarse mutuamente, y también España, pues tener la Cumbre Iberoamericana en Madrid en noviembre sin la presencia de México...", indicó Bárcena en referencia al encuentro previsto para noviembre de este año en Madrid.

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AO