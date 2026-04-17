El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha confirmado de manera oficial que durante la madrugada de este viernes ingresa un nuevo y poderoso sistema frontal por el noroeste del territorio nacional. El frente frío número 45 promete alterar drásticamente las condiciones climáticas que habíamos experimentado a lo largo de la semana en diversas regiones.

Este evento climático no llega solo, ya que interactúa de manera directa con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera, además de la corriente en chorro subtropical. Esta peligrosa combinación está generando un clima sumamente inestable, provocando desde lluvias intensas hasta rachas de viento que podrían derribar árboles y espectaculares.

Mientras el norte del país experimentará un descenso térmico drástico que obligará a los habitantes a sacar las cobijas más gruesas, el centro y sur seguirán bajo los efectos de una circulación anticiclónica. Esto significa que México estará dividido en dos realidades climáticas completamente opuestas durante este fin de semana , exigiendo precauciones distintas según tu ubicación geográfica.

¿Cómo afectará el pronóstico del clima a Jalisco y el occidente?

Para nuestros lectores en Jalisco y la zona metropolitana de Guadalajara, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) advierte que el calor extremo no dará tregua alguna durante las próximas horas . A pesar de la llegada del sistema frontal al norte de la República, el occidente del país continuará sufriendo los estragos de una intensa y prolongada onda de calor primaveral.

Se esperan temperaturas verdaderamente sofocantes que oscilarán entre los 35 y 40 grados Celsius en diversas regiones del estado de Jalisco, convirtiendo el día en un auténtico horno . Las autoridades sanitarias recomiendan a la población evitar la exposición prolongada al sol, especialmente entre las once de la mañana y las cuatro de la tarde, para prevenir golpes de calor severos.

Por si fuera poco, las costas del Océano Pacífico registrarán el temido fenómeno conocido como mar de fondo, el cual afectará directamente a destinos turísticos de gran afluencia como Puerto Vallarta. Esto provocará un oleaje elevado y sumamente peligroso de hasta tres metros de altura, incrementando de manera considerable el riesgo de corrientes de resaca para los bañistas.

Estados congelados, lluvias fuertes y alerta máxima por torbellinos

El contraste térmico será verdaderamente brutal en la frontera norte de la República Mexicana, donde el termómetro caerá en picada de forma repentina durante la madrugada y el amanecer. Las zonas serranas de estados como Sonora, Chihuahua, Durango y Baja California alcanzarán temperaturas gélidas de hasta -5 grados Celsius, acompañadas de posibles heladas matutinas que afectarán la agricultura local .

Además del frío extremo que calará hasta los huesos, la interacción de estos sistemas atmosféricos podría desencadenar la formación de torbellinos o tornados en el norte de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Las rachas de viento en estas entidades superarán fácilmente los 70 kilómetros por hora, levantando densas tolvaneras que reducirán significativamente la visibilidad en las principales carreteras.

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En cuanto a las precipitaciones, el sureste mexicano no se quedará atrás, ya que la constante entrada de humedad proveniente del Golfo de México y el Mar Caribe generará tormentas de gran importancia. Chiapas y Oaxaca esperan lluvias puntuales fuertes acompañadas de intensas descargas eléctricas , lo que podría ocasionar encharcamientos severos, deslaves y el incremento en los niveles de ríos locales.

Ante este panorama meteorológico tan variado, impredecible y potencialmente peligroso para la ciudadanía, los expertos en protección civil recomiendan seguir una lista de tips rápidos para proteger tu salud y tu patrimonio familiar:

- Mantente siempre bien hidratado: Si vives en el occidente, centro o sur del país, bebe agua natural constantemente aunque no sientas sed y utiliza protector solar de amplio espectro si debes salir a la calle.

- Asegura objetos sueltos en casa: Las rachas de viento huracanado en el norte pueden convertir macetas, botes de basura o láminas en proyectiles mortales; protege tus ventanas y asegura firmemente los techos ligeros.

- Evita ingresar al mar abierto: Si te encuentras vacacionando en la costa jalisciense o nayarita, respeta estrictamente las banderas rojas colocadas por el fenómeno de mar de fondo y sigue siempre las indicaciones de los guardavidas.

X / @conagua_clima

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor con información del SMN

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