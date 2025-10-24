Pensión Hombres Bienestar: Requisitos para recibir el apoyo en CDMX

La Secretaría del Bienestar lanzó en 2025 el nuevo programa Pensión Hombres Bienestar, una iniciativa que busca respaldar económicamente a hombres de 60 a 64 años que viven en la Ciudad de México y atraviesan situaciones de vulnerabilidad. A través de este esquema, los beneficiarios recibirán tres mil pesos bimestrales, como parte de la política social impulsada por Ariadna Montiel Reyes.

A diferencia de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, destinada a quienes tienen 65 años o más, este nuevo apoyo está diseñado para cubrir el periodo previo, garantizando una red de acompañamiento antes de cumplir los 65.

Requisitos para acceder a la Pensión Hombres Bienestar

Vivir en la Ciudad de México.

Tener entre 63 y 64 años al momento del registro.

Presentar identificación oficial vigente (INE, INAPAM o licencia de conducir).

Comprobante de domicilio con antigüedad menor a tres meses.

Acta de nacimiento.

CURP.

Formato de solicitud llenado en los módulos de atención de la Secretaría del Bienestar.

Cuando los beneficiarios cumplan 65 años, serán dados de baja de este programa y automáticamente integrados a la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores , que actualmente otorga seis mil 200 pesos bimestrales.

Inicio del registro

Tras concluir el pago de septiembre-octubre de 2025, la dependencia prevé una última entrega correspondiente a noviembre-diciembre. Posteriormente, el registro de la Pensión Hombres Bienestar arrancaría en enero de 2026, con prioridad para los hombres de 63 y 64 años, para luego incorporar a los de 60 a 62 años.

EE