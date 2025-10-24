Viernes, 24 de Octubre 2025

LO ÚLTIMO DE México

México |

Pensión Hombres Bienestar: Requisitos para recibir el apoyo en CDMX

Los beneficiarios recibirán tres mil pesos bimestrales, como parte de la política social impulsada por Ariadna Montiel Reyes

Por: El Informador

Cuando los beneficiarios cumplan 65 años, serán dados de baja de este programa y automáticamente integrados a la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores. CANVA

Cuando los beneficiarios cumplan 65 años, serán dados de baja de este programa y automáticamente integrados a la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores. CANVA

La Secretaría del Bienestar lanzó en 2025 el nuevo programa Pensión Hombres Bienestar, una iniciativa que busca respaldar económicamente a hombres de 60 a 64 años que viven en la Ciudad de México y atraviesan situaciones de vulnerabilidad. A través de este esquema, los beneficiarios recibirán tres mil pesos bimestrales, como parte de la política social impulsada por Ariadna Montiel Reyes. 

LEE: Costco: ¿Dónde estará la nueva sucursal planeada para CDMX?

A diferencia de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, destinada a quienes tienen 65 años o más, este nuevo apoyo está diseñado para cubrir el periodo previo, garantizando una red de acompañamiento antes de cumplir los 65.

Requisitos para acceder a la Pensión Hombres Bienestar

  • Vivir en la Ciudad de México.
  • Tener entre 63 y 64 años al momento del registro.
  • Presentar identificación oficial vigente (INE, INAPAM o licencia de conducir).
  • Comprobante de domicilio con antigüedad menor a tres meses.
  • Acta de nacimiento.
  • CURP.
  • Formato de solicitud llenado en los módulos de atención de la Secretaría del Bienestar.

Cuando los beneficiarios cumplan 65 años, serán dados de baja de este programa y automáticamente integrados a la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, que actualmente otorga seis mil 200 pesos bimestrales.

Inicio del registro 

Tras concluir el pago de septiembre-octubre de 2025, la dependencia prevé una última entrega correspondiente a noviembre-diciembre. Posteriormente, el registro de la Pensión Hombres Bienestar arrancaría en enero de 2026, con prioridad para los hombres de 63 y 64 años, para luego incorporar a los de 60 a 62 años. 

EE

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones