Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el viernes 24 de octubre de 2025

El clima en Ciudad de México para este viernes 24 de octubre prevé que estará con muy nuboso con 22 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 24 grados.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 11 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 37%.

Según se informó, el clima presenta un 12% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Ciudad de México

Sábado 25 de octubre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 12

Domingo 26 de octubre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 12

Lunes 27 de octubre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 12

Martes 28 de octubre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 11

Miércoles 29 de octubre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 11

Jueves 30 de octubre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 11

Viernes 31 de octubre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 11

