Costco: ¿Dónde estará la nueva sucursal planeada para CDMX?

Costco Wholesale vuelve a ser tema de conversación tras revelarse su ambicioso plan de expansión en México, que incluye la apertura de una nueva tienda en la Ciudad de México . La noticia fue confirmada por el director de Finanzas de Costco México, Mauricio Talayero, durante su participación en el Retail Day México 2025, donde detalló que el proyecto forma parte de una estrategia a 20 años para fortalecer la presencia de la marca en el país.

De acuerdo con Talayero, México representa actualmente el mercado más rentable de Costco a nivel global, pues entre 2010 y 2020 la empresa duplicó sus ventas, y esta tendencia se repitió entre 2020 y 2024. A pesar de los retos enfrentados —como la renegociación del Tratado de Libre Comercio y las auditorías fiscales— la compañía mantiene su apuesta por el crecimiento en territorio mexicano.

El plan contempla nuevas sucursales en estados donde Costco ya opera y la expansión hacia cuatro nuevas entidades: Durango, Tamaulipas, Guanajuato e Hidalgo. Sin embargo, una de las aperturas más esperadas es la de la nueva tienda en la Ciudad de México, que se sumará a las cinco ya existentes en Lindavista, Polanco, Mixcoac, Villa Coapa y Santa Fe.

La nueva sede estará ubicada en el número 3443 de la avenida División del Norte, en la alcaldía Coyoacán. Se prevé que la construcción comience en enero de 2026 y, según estimaciones de portales especializados, el complejo podría estar listo para abrir sus puertas en el segundo semestre del mismo año.

Además, Costco planea sumar al menos seis tiendas más en la Zona Metropolitana del Valle de México durante las próximas dos décadas. Aunque las ubicaciones y fechas exactas aún no se han confirmado, la empresa promete revelar más detalles conforme avance este ambicioso plan de expansión.

