Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el viernes 24 de octubre de 2025

El clima en Cancún para este viernes 24 de octubre anticipa que estará con lluvia ligera con 32 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 32 grados.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 25 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 55%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Cancún

Sábado 25 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 25

Domingo 26 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 25

Lunes 27 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 25

Martes 28 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 25

Miércoles 29 de octubre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 23

Jueves 30 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 23

Viernes 31 de octubre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 22

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Zapopan

Clima en Mazamitla

Clima en Tapalpa

Clima en Chapala

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Tonalá

Clima en Tlaquepaque

Clima en Guadalajara

Clima en Monterrey

Clima en Ciudad de México

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en El Salto

