Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el viernes 24 de octubre de 2025

Por: Redacción web .

El clima en Cancún para este viernes 24 de octubre anticipa que estará con lluvia ligera con 32 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 32 grados.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 25 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 55%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Cancún

Sábado 25 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 25

Domingo 26 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 25

Lunes 27 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 25

Martes 28 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 25

Miércoles 29 de octubre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 23

Jueves 30 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 23

Viernes 31 de octubre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 22

