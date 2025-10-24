Viernes, 24 de Octubre 2025

Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el viernes 24 de octubre de 2025

Por: Redacción web .

El clima en Monterrey para este viernes 24 de octubre informa que estará con lluvia ligera con 30 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 30 grados.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 17 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 28% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 60%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Monterrey

Sábado 25 de octubre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 22

Domingo 26 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 23

Lunes 27 de octubre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 23

Martes 28 de octubre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 23

Miércoles 29 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 22

Jueves 30 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 21

Viernes 31 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 21

