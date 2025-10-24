Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el viernes 24 de octubre de 2025

El clima en Monterrey para este viernes 24 de octubre informa que estará con lluvia ligera con 30 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 30 grados.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 17 grados.Según se comunicó, el clima presenta un 28% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 3 kms por hora.Con respecto a la humedad, la misma rondará el 60%.Sábado 25 de octubre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 22Domingo 26 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 23Lunes 27 de octubre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 23Martes 28 de octubre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 23Miércoles 29 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 22Jueves 30 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 21Viernes 31 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 21Clima en El Salto Clima en Guadalajara Clima en Zapopan Clima en Puerto Vallarta Clima en Tapalpa Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Mazamitla Clima en Tlaquepaque Clima en Tonalá Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Ciudad de México Clima en Chapala Clima en Cancún