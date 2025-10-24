Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el viernes 24 de octubre de 2025

El clima en Monterrey para este viernes 24 de octubre informa que estará con lluvia ligera con 30 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 30 grados.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 17 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 28% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 60%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Monterrey

Sábado 25 de octubre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 22

Domingo 26 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 23

Lunes 27 de octubre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 23

Martes 28 de octubre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 23

Miércoles 29 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 22

Jueves 30 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 21

Viernes 31 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 21

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en El Salto

Clima en Guadalajara

Clima en Zapopan

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Tapalpa

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Mazamitla

Clima en Tlaquepaque

Clima en Tonalá

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Ciudad de México

Clima en Chapala

Clima en Cancún

