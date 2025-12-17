Jüsto se va de México: ¿qué sucederá con los pedidos que ya se realizaron?

A seis años de haber iniciado operaciones, Jüsto informó que concluirá definitivamente su actividad comercial. La empresa explicó que la decisión responde a dificultades financieras y operativas que le impiden sostener el modelo que desarrolló desde 2019. El anuncio marca el final de un proyecto que tuvo un crecimiento acelerado en sus primeros años.

El supermercado digital comenzó su expansión pocos meses antes de la pandemia de covid-19. En ese momento, su propuesta encajó con las necesidades del mercado, ya que permitía realizar compras sin salir de casa. Gracias a ello, la compañía registró un desempeño favorable durante sus primeras etapas.

¿Hasta cuándo se podrán hacer pedidos en Jüsto?

La empresa informó que aceptaría nuevos pedidos únicamente hasta el 15 de diciembre de 2025, siempre sujetos a la disponibilidad de productos y a la capacidad de entrega. Después de esa fecha, se aplicarán las siguientes medidas:

El sitio web y la aplicación podrán seguir activos solo con fines informativos.

Ya no se procesarán nuevos pedidos.

ESPECIAL/Jüsto

Entrega de pedidos y reembolsos

Todos los pedidos confirmados antes del 15 de diciembre de 2025 serán preparados y entregados con normalidad, dependiendo de la disponibilidad de productos y de las restricciones logísticas. En caso de que Jüsto no pueda cumplir total o parcialmente con un pedido, el cliente será notificado y recibirá el reembolso correspondiente por los artículos no entregados, conforme a la política estándar de devoluciones.

Si existe una entrega programada para el 15 de diciembre de 2025 o antes, la empresa espera cumplirla según lo planeado. Si se presentan cambios o cancelaciones, el equipo de Jüsto se comunicará con los clientes mediante correo electrónico, mensaje SMS o notificación dentro de la aplicación, con información actualizada y los pasos a seguir.

Cuando un pedido sufra retrasos o no pueda entregarse, Jüsto enviará una notificación y, cuando corresponda, realizará un reembolso total o parcial al método de pago original, de acuerdo con sus políticas vigentes.

¿Qué pasará con el saldo de Justo Wallet?

La compañía recordó que el saldo disponible en Justo Wallet corresponde a puntos gratuitos otorgados a los clientes como parte de sus compras. Estos puntos normalmente vencen hasta 15 días después de la última compra realizada. Jüsto Wallet solo puede utilizarse dentro de la aplicación de Jüsto.

Por esta razón, cualquier saldo que permanezca en la billetera perdió su valor después del 15 de diciembre de 2025. Para resolver dudas o solicitar información adicional, los usuarios pueden comunicarse con el equipo de atención al cliente a través del e-mail: ayuda@justo.mx

BB