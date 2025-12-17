Productores agrícolas y transportistas mexicanos llevarán a cabo una nueva mesa de diálogo con representantes del Gobierno de México el miércoles 17 de diciembre. Aseveraron que, de no ser escuchados, tomarían nuevamente carreteras, aduanas y hasta puertos marítimos. Te daremos los detalles de esta POSIBLE movilización.

Los dirigentes de la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) , el Movimiento Agrícola Campesino y el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano tendrán una mesa de diálogo, de nueva cuenta, con funcionarios de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), Gobernación (Segob), Economía y Bienestar esta tarde, a las 19:00 horas. Se prevé que los bloqueos comiencen durante la noche en caso de que no se llegue a un acuerdo satisfactorio con las y los funcionarios .

En un video compartido por la ANTAC, David Ortiz, integrante de la Asociación , aseveró que siguen “ la lucha […] vamos a tener la otra reunión para el día miércoles [17 de diciembre]. "

Aclaró que continúan en mesas de diálogo con la actual Administración y dijo que piden “ seguridad para los transportistas en carreteras, salir a trabajar y volver a casa […] ”

Sheinbaum se pronuncia

Durante “ La Mañanera ” de este miércoles, la Presidenta Claudia Sheinbaum señaló que se trata de algunas organizaciones específicas y no de un movimiento generalizado del sector rural. " Así como que campesinos, campesinos, pues no. Son algunas organizaciones ", puntualizó.

La Presidenta reconoció que existen planteamientos que no han sido sencillos de cumplir, no solo por limitaciones presupuestales, sino también por cuestiones normativas. Sin embargo, subrayó que la mayoría de las demandas ya han sido atendidas y que actualmente es " muy poca gente " la que insiste en estas acciones de presión. Consideró que no hay justificación para afectar a la ciudadanía mediante bloqueos de vías de comunicación.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

FF