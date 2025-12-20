Pensión Hombres Bienestar: ¿Cuántos nuevos beneficiarios habrá en 2026?

La Pensión Hombres Bienestar, uno de los programas sociales impulsados por el Gobierno de la Ciudad de México, se prepara para una expansión relevante en 2026. El apoyo económico, dirigido a hombres de entre 60 y 64 años, busca atender a un sector de la población que aún no accede a la pensión universal para adultos mayores y que enfrenta condiciones económicas adversas.

Tras un crecimiento sostenido del padrón durante los últimos meses del año, las autoridades capitalinas confirmaron que el programa ampliará su cobertura el próximo año, lo que permitirá que miles de nuevos beneficiarios accedan a este ingreso bimestral como respaldo para gastos básicos, salud y alimentación.

¿Cuántos nuevos beneficiarios habrá en 2026?

De acuerdo con la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, para 2026 la Pensión Hombres Bienestar incorporará 100 mil nuevos beneficiarios, con lo que el número total de hombres inscritos podría llegar a cerca de 200 mil personas en la Ciudad de México.

Este incremento representa una de las ampliaciones más importantes desde la creación del programa y responde a la demanda creciente de apoyos sociales para este grupo etario.

El programa otorga un apoyo económico de 3 mil pesos bimestrales, equivalente a 18 mil pesos anuales, que se entrega de manera directa a través de una tarjeta bancaria. El objetivo es ofrecer un respaldo económico a hombres que, por su edad, suelen enfrentar mayores dificultades para encontrar empleo formal o cuentan con ingresos insuficientes.

Las autoridades capitalinas prevén que el registro de nuevos beneficiarios se lleve a cabo durante los primeros meses de 2026, aunque las fechas específicas serán dadas a conocer posteriormente a través de los canales oficiales. El proceso se realizará en módulos distribuidos en las distintas alcaldías de la ciudad.

Requisitos de inscripción a la Pensión Hombres Bienestar

Entre los requisitos principales para acceder al programa se encuentran

Edad: tener entre 60 y 64 años al momento del registro.

Residencia: vivir en la Ciudad de México y comprobar domicilio reciente.

Asimismo, se solicita presentar los siguientes documentos:

INE vigente.

CURP.

Acta de nacimiento.

Comprobante de domicilio.

Formato de solicitud oficial proporcionado en los módulos de atención.

El proceso de inscripción se llevará a cabo en los módulos de la Sebien y en los puntos de atención que habilite el Gobierno de la Ciudad de México.

La ampliación del padrón también tiene como finalidad garantizar una transición más estable hacia la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, a la que se accede a partir de los 65 años, evitando periodos sin ingresos para este sector de la población.

YC