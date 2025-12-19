Viernes, 19 de Diciembre 2025

Pensión ISSSTE: Calendario tentativo de pagos 2026 (COMPLETO)

Con base en el comportamiento que el ISSSTE ha mantenido en la dispersión de recursos en los últimos años, se estableció un calendario tentativo de pagos

Estas son las fechas que se manejan como referencia para los depósitos mensuales del ISSSTE en el 2026. ESPECIAL

El 2025 aún no termina, no obstante, las personas pensionadas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) ya se encuentran interesadas en conocer las fechas en las que recibirán pagos en el 2026.

La certeza en los pagos de la pensión ISSSTE resulta fundamental, ya que estos ingresos permiten cubrir gastos básicos y compromisos adquiridos con anticipación.

¿Cuándo cae el primer pago de la Pensión ISSSTE del 2026?

Pese a que el instituto todavía no confirma las fechas oficiales de los pagos de la pensión, con base en el comportamiento que la dependencia ha mantenido en la dispersión de los recursos económicos en los últimos años, se estima que el primer depósito del 2026 llegue el viernes 2 de enero. Ese mismo día, quienes aún no hayan recibido la segunda parte del aguinaldo ISSSTE podrían obtenerla junto con el pago mensual, lo que implicaría que el abono incluya dos conceptos.

Calendario tentativo de pagos de la pensión ISSSTE en 2026

Aunque el instituto aún no ha difundido de manera oficial el calendario de pagos de la pensión ISSSTE 2026, estas son las fechas que se manejan como referencia para los depósitos mensuales de febrero a diciembre:

Febrero: Martes 3 de febrero.

Marzo: Lunes 2 de marzo.

Abril: Miércoles 1 de abril.

Mayo: Lunes 4 de mayo.

Junio: Lunes 1 de junio.

Julio: Miércoles 1 de julio.

Agosto: Lunes 3 de agosto.

Septiembre: Martes 1 de septiembre.

Octubre: Jueves 1 de octubre.

Noviembre: Lunes 2 de noviembre, mes en el que además se deposita la primera parte del aguinaldo ISSSTE.

Diciembre: entre el lunes 30 de noviembre y el martes 1 de diciembre.

Sin embargo, estas fechas son aproximadas y podrían modificarse una vez que el ISSSTE publique su calendario oficial de pagos. Por ello, se recomienda mantenerse atento a los comunicados institucionales para confirmar cada depósito de la pensión y evitar contratiempos.

