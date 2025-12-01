Fallece Margarita Molina Ríos, madre de Clara Brugada

El Gobierno de la Ciudad de México reportó, a través de sus redes sociales, el fallecimiento de Margarita Molina Ríos, mamá de la jefa de gobierno, Clara Brugada.

"El Gobierno de la Ciudad de México expresa su más sentido pésame a la #JefaDeGobierno, @ClaraBrugadaM, por el fallecimiento de su madre, Margarita Molina Ríos. Acompañamos con profundo respeto y solidaridad a su familia en este doloroso momento, deseando que encuentren consuelo, fortaleza y paz", se lee en el mensaje.

Miembros de la administración capitalina, alcaldes de la CDMX, así como el Congreso local externaron sus condolencias a la jefa de Gobierno, Clara Brugada, luego del fallecimiento de su madre, la señora Margarita Molina Ríos.

El coordinador general del C5, Salvador Guerrero Chiprés, publicó sus condolencias en redes sociales.

"Desde el @C5_CDMX acompañamos con profundo respeto a la #JefaDeGobierno, @ClaraBrugadaM, por el sensible fallecimiento de su madre, la señora Margarita Molina Ríos. Que su memoria permanezca como luz y fortaleza para su familia. QEPD", escribió.

En su cuenta de X, el Congreso local lamentó el fallecimiento de la madre de la mandataria.

"Expresamos nuestra solidaridad y respeto a su familia en este momento de profunda tristeza. Su legado de amor, fortaleza y entrega permanecerá en la memoria de quienes la conocieron y en quienes hoy honran su vida", publicó.

El alcalde de Benito Juárez, Luis Mendoza Acevedo, también externó sus condolencias.

MF