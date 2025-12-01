Fallece Margarita Molina Ríos, madre de Clara Brugada

El Gobierno de la Ciudad de México reportó, a través de sus redes sociales, el fallecimiento de Margarita Molina Ríos, mamá de la jefa de gobierno, Clara Brugada."El Gobierno de la Ciudad de México expresa su más sentido pésame a la #JefaDeGobierno, @ClaraBrugadaM, por el fallecimiento de su madre, Margarita Molina Ríos. Acompañamos con profundo respeto y solidaridad a su familia en este doloroso momento, deseando que encuentren consuelo, fortaleza y paz", se lee en el mensaje.Miembros de la administración capitalina, alcaldes de la CDMX, así como el Congreso local externaron sus condolencias a la jefa de Gobierno, Clara Brugada, luego del fallecimiento de su madre, la señora Margarita Molina Ríos.El coordinador general del C5, Salvador Guerrero Chiprés, publicó sus condolencias en redes sociales."Desde el @C5_CDMX acompañamos con profundo respeto a la #JefaDeGobierno, @ClaraBrugadaM, por el sensible fallecimiento de su madre, la señora Margarita Molina Ríos. Que su memoria permanezca como luz y fortaleza para su familia. QEPD", escribió.En su cuenta de X, el Congreso local lamentó el fallecimiento de la madre de la mandataria."Expresamos nuestra solidaridad y respeto a su familia en este momento de profunda tristeza. Su legado de amor, fortaleza y entrega permanecerá en la memoria de quienes la conocieron y en quienes hoy honran su vida", publicó.El alcalde de Benito Juárez, Luis Mendoza Acevedo, también externó sus condolencias.MF