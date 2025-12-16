Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el martes 16 de diciembre de 2025

El clima en Monterrey para este martes 16 de diciembre anticipa que estará con lluvia ligera con 15 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 19 grados.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 9 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 62%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Monterrey

Miércoles 17 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 16

Jueves 18 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 17

Viernes 19 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 17

Sábado 20 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 17

Domingo 21 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 20

Lunes 22 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 19

Martes 23 de diciembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 19

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Zapopan

Clima en Guadalajara

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Mazamitla

Clima en El Salto

Clima en Tonalá

Clima en Chapala

Clima en Cancún

Clima en Ciudad de México

Clima en Tlaquepaque

Clima en Tapalpa

