Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el martes 16 de diciembre de 2025

Por: Redacción web .

El clima en Monterrey para este martes 16 de diciembre anticipa que estará con lluvia ligera con 15 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 19 grados.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 9 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 62%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Monterrey

Miércoles 17 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 16

Jueves 18 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 17

Viernes 19 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 17

Sábado 20 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 17

Domingo 21 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 20

Lunes 22 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 19

Martes 23 de diciembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 19

