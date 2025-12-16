Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el martes 16 de diciembre de 2025

El clima en Monterrey para este martes 16 de diciembre anticipa que estará con lluvia ligera con 15 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 19 grados.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 9 grados.En relación a la humedad, la misma rondará el 62%.Miércoles 17 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 16Jueves 18 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 17Viernes 19 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 17Sábado 20 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 17Domingo 21 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 20Lunes 22 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 19Martes 23 de diciembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 19Clima en Puerto Vallarta Clima en Zapopan Clima en Guadalajara Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Mazamitla Clima en El Salto Clima en Tonalá Clima en Chapala Clima en Cancún Clima en Ciudad de México Clima en Tlaquepaque Clima en Tapalpa