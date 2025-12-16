Harfuch informa avances del caso de “El Limones”

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó en días pasados los detalles sobre el caso de Édgar “N”, alias “El Limones”, identificado como jefe de plaza y operador financiero de una célula delictiva dedicada a extorsionar a comerciantes y ganaderos de la región.

El funcionario explicó que, derivado de las investigaciones, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó cuentas de personas cercanas a “El Limones” y de empresas con distintos giros, como parte de las acciones para frenar las operaciones de esta organización criminal.

Al ser cuestionado sobre un posible vínculo del diputado Pedro Haces con “El Limones”, líder del grupo delictivo “Los Cabrera” y la Central Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM), García Harfuch aclaró que la investigación inicial se centró en denuncias específicas por extorsión. “Estas no están vinculadas a ningún sindicato, es una extorsión directa, desde cobrarle a empresarios y agricultores”, enfatizó.

El titular de la SSPC detalló que se indagan diversos delitos relacionados con la organización, pero ninguno tiene relación con un sindicato o con vínculos políticos, más allá de la conexión de “El Limones” con “Los Cabrera”. Explicó: “Lo tenemos vinculado con una célula criminal que opera en Durango y Coahuila, apodada Los Cabrera. Este sujeto ha mencionado que tiene un vínculo y que trabaja directamente para un líder delincuencial de esta organización”.

García Harfuch subrayó que hasta el momento no existe relación entre Pedro Haces y “El Limones”.

En contraste, diputados del PAN solicitaron a la SSPC y a la Fiscalía General de la República (FGR) una investigación a fondo e imparcial sobre el presunto vínculo de “El Limones” con la CATEM. Héctor Saúl Téllez, vicecoordinador económico del PAN, descalificó la declaración de García Harfuch, considerando que la negación de vínculos podría ser un intento de proteger a la central sindical.

Téllez sostuvo que hay evidencia de que “El Limones” habría usado el membrete de la CATEM para lavar sus ganancias delictivas. “Por ello, debe investigarse con toda seriedad la línea del dinero y de mando de esta organización criminal”, dijo. Además, criticó lo que calificó como “justicia selectiva”, que castiga a opositores políticos mientras ignora pruebas que involucran a sindicatos afines a la Cuarta Transformación.

Por su parte, el diputado Daniel Chimal señaló que no se deben exonerar de manera prematura a los líderes de la CATEM. Consideró necesario investigar todos los vínculos entre la organización criminal encabezada por “El Limones” y los liderazgos de la central sindical involucrados en extorsión, lavado de dinero y robo de combustible.

Edgar “N” fue detenido el pasado 10 de diciembre en Durango, durante un operativo encabezado por la Secretaría de Marina y con apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional. La detención se realizó tras confirmarse su participación en extorsiones contra comerciantes y ganaderos de la región de La Laguna.

Con estas acciones, la SSPC y la UIF buscan desarticular la red criminal encabezada por “El Limones” y limitar las operaciones financieras de su círculo cercano, mientras los legisladores del PAN insisten en profundizar las investigaciones sobre posibles vínculos sindicales.