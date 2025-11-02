Pensión IMSS e ISSSTE 2025: Calendario de pagos de DICIEMBRE

En vísperas de la Navidad y como el último pago del año, miles de adultos mayores afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) recibirán su depósito de pensión, un ingreso muy esperado que permitirá a muchos cerrar el 2025 con tranquilidad y prepararse para las celebraciones decembrinas junto a sus familias.El IMSS y el ISSSTE tienen la fecha oficial de pagos de sus pensiones 2025, con el fin de que los beneficiarios puedan planificar mejor sus gastos y organizar sus finanzas personales. Ambas instituciones manejan esquemas distintos: el IMSS realiza los depósitos al inicio de cada mes, mientras que el ISSSTE los adelanta un día antes de que inicie el nuevo periodo. Esta diferencia es importante para evitar confusiones entre los derechohabientes. Para el IMSS, el pago correspondiente a diciembre se efectuará el lunes 1: En el caso del ISSSTE, el depósito de mayo se realizará el viernes 28 de noviembre:De esta manera, tanto el IMSS como el ISSSTE reiteran su compromiso con el bienestar de los pensionados, quienes podrán recibir su último pago del año justo a tiempo para disfrutar las fiestas y compartir con sus seres queridos. Aunque los pagos suelen realizarse sin demoras, es recomendable verificar puntualmente la recepción del depósito. En caso de no haberlo recibido en la fecha indicada, es importante actuar de inmediato para resolver la situación.En el caso del IMSS:En el caso del ISSSTE: Presencialmente: Dirígete a un módulo de atención al derechohabiente, presenta tus datos y formaliza tu queja para que sea revisada por el área correspondiente. Planea tu visita al banco con tiempo, sobre todo si acostumbras retirar en ventanilla. Evita filas y contratiempos; recuerda que muchas personas reciben su pensión el mismo día.EE