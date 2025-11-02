Pensión IMSS e ISSSTE 2025: Calendario de pagos de DICIEMBRE

En vísperas de la Navidad y como el último pago del año , miles de adultos mayores afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) recibirán su depósito de pensión , un ingreso muy esperado que permitirá a muchos cerrar el 2025 con tranquilidad y prepararse para las celebraciones decembrinas junto a sus familias.

El IMSS y el ISSSTE tienen la fecha oficial de pagos de sus pensiones 2025, con el fin de que los beneficiarios puedan planificar mejor sus gastos y organizar sus finanzas personales.

Ambas instituciones manejan esquemas distintos: el IMSS realiza los depósitos al inicio de cada mes, mientras que el ISSSTE los adelanta un día antes de que inicie el nuevo periodo. Esta diferencia es importante para evitar confusiones entre los derechohabientes.

Calendario del IMSS 2025

Para el IMSS, el pago correspondiente a diciembre se efectuará el lunes 1:

Diciembre: lunes 1

IMSS

Calendario del ISSSTE 2025

En el caso del ISSSTE, el depósito de mayo se realizará el viernes 28 de noviembre:

Diciembre: viernes 28 de noviembre

ISSSTE

De esta manera, tanto el IMSS como el ISSSTE reiteran su compromiso con el bienestar de los pensionados, quienes podrán recibir su último pago del año justo a tiempo para disfrutar las fiestas y compartir con sus seres queridos.

¿Qué hacer si el depósito no llega?

Aunque los pagos suelen realizarse sin demoras, es recomendable verificar puntualmente la recepción del depósito. En caso de no haberlo recibido en la fecha indicada, es importante actuar de inmediato para resolver la situación.

En el caso del IMSS:

Vía telefónica: Llama al 800 623 23 23 y selecciona la opción 3 para atención a pensionados.

Presencial: Acude a la Subdelegación o Unidad de Medicina Familiar más cercana, donde podrás revisar el estado de tu pago y llenar una solicitud por pagos no cobrados.

En el caso del ISSSTE:

Presencialmente: Dirígete a un módulo de atención al derechohabiente, presenta tus datos y formaliza tu queja para que sea revisada por el área correspondiente.

En línea o por teléfono:

- Usa el Buzón Virtual de Atención a Derechohabientes.

- O comunícate al 55 4000 1000 para levantar tu reporte, el cual será canalizado para su pronta solución.

Planea tu visita al banco con tiempo, sobre todo si acostumbras retirar en ventanilla. Evita filas y contratiempos; recuerda que muchas personas reciben su pensión el mismo día.

