Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el martes 16 de diciembre de 2025

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Cancún

Por: Redacción web .

El clima en Cancún para este martes 16 de diciembre informa que estará con lluvia ligera con 27 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 28 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 84% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 59%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Cancún

Miércoles 17 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 21

Jueves 18 de diciembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 23

Viernes 19 de diciembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 23

Sábado 20 de diciembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 24

Domingo 21 de diciembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 24

Lunes 22 de diciembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 24

Martes 23 de diciembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 23

