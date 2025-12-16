Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el martes 16 de diciembre de 2025

El clima en Cancún para este martes 16 de diciembre informa que estará con lluvia ligera con 27 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 28 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 84% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 59%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Cancún

Miércoles 17 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 21

Jueves 18 de diciembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 23

Viernes 19 de diciembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 23

Sábado 20 de diciembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 24

Domingo 21 de diciembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 24

Lunes 22 de diciembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 24

Martes 23 de diciembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 23

