Competencia del Pato Merlín, el gato de Palacio Nacional con jersey de México que se hizo viral

En medio del entusiasmo que ha despertado la Copa Mundial de la FIFA 2026, un nuevo protagonista de cuatro patas comenzó a ganar popularidad en redes sociales. Se trata de Coco, uno de los gatos que habitan en Palacio Nacional, quien apareció portando la camiseta de la Selección Mexicana de Fútbol previo al esperado encuentro frente a Inglaterra.

Las fotografías y videos del felino fueron compartidos por las cuentas oficiales del Gobierno de México, donde se le observa recorriendo los jardines del recinto histórico con el uniforme verde del combinado nacional. La publicación rápidamente acumuló miles de reacciones y comentarios de usuarios que celebraron la peculiar participación del gato en el ambiente mundialista.

Aunque Coco ya era conocido entre quienes siguen las publicaciones de Palacio Nacional, su aparición con el jersey del Tri lo colocó nuevamente en la conversación digital, convirtiéndose en uno de los personajes más comentados por los aficionados al futbol durante los últimos días.

¿Quién es Coco, el gato de Palacio Nacional?

Coco forma parte de la comunidad de felinos que desde hace años habita en Palacio Nacional, estos gatos se han convertido en un atractivo adicional del recinto y suelen aparecer con frecuencia en publicaciones institucionales, donde protagonizan escenas cotidianas recorriendo jardines, descansando entre los árboles o sorprendiendo con sus característicos saltos.

Coco y Merlín se volvieron símbolos del mundial para los aficionados. GOBIERNO DE MEXICO

En esta ocasión, el felino fue vestido con la camiseta oficial de la Selección Mexicana como una forma de sumarse al entusiasmo que vive el país por la Copa Mundial de 2026. La estrategia no pasó desapercibida y muchos usuarios destacaron el carisma del animal, compartiendo fotografías, memes y mensajes de apoyo tanto para Coco como para el equipo nacional.

La publicación también refleja cómo las instituciones públicas recurren cada vez más a contenidos ligeros y personajes entrañables para conectar con las audiencias en redes sociales, una tendencia que ha demostrado generar altos niveles de interacción.

¿Puede convertirse en el nuevo fenómeno viral del Mundial?

La aparición de Coco inevitablemente despertó comparaciones con Merlín, el famoso pato que en las últimas semanas se convirtió en uno de los símbolos no oficiales del Mundial y cuya popularidad trascendió las redes sociales.

Merlín logró conquistar a miles de aficionados gracias a su presencia constante en actividades relacionadas con la Copa del Mundo y, posteriormente, fue nombrado embajador oficial de la sede de la Ciudad de México para el Mundial 2026, consolidándose como uno de los personajes más queridos por los seguidores del torneo.

Frente a ese fenómeno, Coco parte con una ventaja importante: ya cuenta con una comunidad de seguidores gracias a las publicaciones de Palacio Nacional y ahora se beneficia del enorme interés que genera la Selección Mexicana durante la justa mundialista.

Sin embargo, especialistas en comunicación digital señalan que la viralidad suele depender de la constancia y la espontaneidad. Mientras Merlín construyó una narrativa propia basada en apariciones naturales y momentos curiosos, Coco apenas comienza a posicionarse como una figura vinculada al Mundial.

Por ahora, el pato mantiene una clara ventaja en popularidad y reconocimiento entre los aficionados, no obstante, la simpatía que ha despertado el gato demuestra que las mascotas continúan desempeñando un papel importante dentro de la conversación digital alrededor de los grandes eventos deportivos.

Con el Mundial aún en marcha, no sería extraño que Coco vuelva a aparecer apoyando al Tri en futuros encuentros. Si eso ocurre y las publicaciones mantienen el interés del público, el felino de Palacio Nacional podría consolidarse como uno de los personajes más entrañables del torneo y convertirse en un inesperado competidor del ya famoso Pato Merlín.

TG