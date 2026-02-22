Pensión Bienestar: ¿Quiénes pueden registrarse este domingo 22 de febrero?

Este domingo 22 de febrero es el último día de registro para que nuevos beneficiarios puedan incorporarse a la Pensión Bienestar de las Personas Adultas Mayores y la Pensión Mujeres Bienestar, y recibir apoyos económicos de forma bimestral.

El proceso de registro se ha llevado a cabo de forma escalonada, de acuerdo con un calendario oficial por letra del primer apellido, dado a conocer por la titular de la Secretaría del Bienestar, Ariadna Montel Reyes.

De acuerdo con la funcionaria, para el registro se instalaron más de 2 mil 500 módulos en todo el país, los cuales operarán en un horario de lunes a domingo de 10:00 a 16:00 horas. Sus ubicaciones pueden consultarse en la página oficial de la Secretaría del Bienestar: https://ubicatumodulo.bienestar.gob.mx/ .

¿Quiénes pueden registrarse en la Pensión Bienestar este domingo 22 de febrero?

Las autoridades indicaron que, el último día de registro, todas las letras podrán acudir a los módulos a inscribirse.

¿Qué documentos se necesitan para el registro de la Pensión Bienestar?

Los documentos que deberán llevar las personas interesadas son:

Identificación oficial vigente (Credencial para votar, pasaporte, cartilla, cédula profesional, credencial del Inapam, o carta de identidad)

CURP (Impresión reciente)

Acta de nacimiento (Legible)

Comprobante de domicilio (No mayor a 6 meses: teléfono, luz, gas, agua o predial)

Teléfono de contacto (celular y de casa)

¿Cuáles son los requisitos de la Pensión Bienestar?

Pensión Bienestar de las Personas Adultas Mayores:

Tener 65 años cumplidos.

Ser mexicano o mexicana por nacimiento o naturalización con domicilio actual en la República Mexicana.

Pensión Mujeres Bienestar

Tener entre 60 y 64 años de edad.

Tener nacionalidad mexicana por nacimiento o naturalización.

Residir en la República Mexicana.

