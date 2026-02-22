Pensión Bienestar: ¿Quiénes pueden registrarse este domingo 22 de febrero?

Este domingo 22 de febrero es el último día de registro para que nuevos beneficiarios puedan incorporarse a la Pensión Bienestar de las Personas Adultas Mayores y la Pensión Mujeres Bienestar, y recibir apoyos económicos de forma bimestral.El proceso de registro se ha llevado a cabo de forma escalonada, de acuerdo con un calendario oficial por letra del primer apellido, dado a conocer por la titular de la Secretaría del Bienestar, Ariadna Montel Reyes.De acuerdo con la funcionaria, para el registro se instalaron más de 2 mil 500 módulos en todo el país, los cuales operarán en un horario de lunes a domingo de 10:00 a 16:00 horas. Sus ubicaciones pueden consultarse en la página oficial de la Secretaría del Bienestar: https://ubicatumodulo.bienestar.gob.mx/.Las autoridades indicaron que, el último día de registro, todas las letras podrán acudir a los módulos a inscribirse. Los documentos que deberán llevar las personas interesadas son:Pensión Bienestar de las Personas Adultas Mayores:Pensión Mujeres Bienestar* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *MB