Pensión Bienestar: ¿Quiénes cobran mañana 4 de noviembre?

Es oficial. El calendario de pagos de las Pensiones del Bienestar ha sido confirmado la mañana de este lunes por la Secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel, a través de su cuenta de X. De acuerdo con la titular, los pagos corresponderán al bimestre de noviembre y diciembre de los siguientes programas sociales: Tales depósitos se comenzarán a dispersar desde hoy, 3 de noviembre, y hasta el 27 de este mismo mes, por orden alfabético de la letra del primer apellido. En esta nota te contamos quiénes son los beneficiarios que cobrarán mañana, 4 de noviembre, alguna de las pensiones ya mencionadas.Con base en el calendario, los beneficiarios que cobran este martes, 4 de noviembres, son aquellos cuyos apellidos inicien con la letra “B”. También es importante recordar que Montiel ha hecho hincapié en que el pago se realiza solo a través de la tarjeta del Banco del Bienestar.Los programas de las Pensiones del Bienestar se han consolidado como uno de los pilares más relevantes de política social del actual gobierno. Cada año, millones de personas beneficiarias aguardan la llegada de su pago para solventar algunos de los gastos diarios. *Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp. AO