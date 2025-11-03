La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJE) informó que la principal línea de investigación sobre la explosión, ocurrida la tarde del sábado en una tienda Waldo's de Hermosillo, apunta a un posible accidente relacionado con un transformador ubicado dentro del establecimiento.

El siniestro registrado en la tienda situada sobre la calle Doctor Noriega, entre Matamoros y Juárez, dejó un saldo de 23 personas fallecidas y 12 heridas, de acuerdo con datos confirmados por el fiscal Gustavo Rómulo Salas Chávez.

El estallido provocó un incendio de gran magnitud que consumió rápidamente el interior del comercio. Según testimonios, varios clientes buscaron refugio dentro del local tras la detonación, quedando atrapados entre las llamas antes de poder evacuar.

Hasta la tarde de ayer, seis personas seguían hospitalizadas en distintas clínicas de la capital sonorense, informó la Secretaría de Salud.

La FGJE precisó que, de manera preliminar, el evento se considera accidental y que los peritos trabajan sobre la hipótesis de una falla eléctrica o explosión en un transformador interno como posible origen del incendio.

Una vez que el Departamento de Bomberos concluya con las labores de enfriamiento y retiro de escombros, los investigadores ingresarán al inmueble para realizar un peritaje estructural que permita confirmar o descartar esta versión.

Cierran todas las tiendas de Waldo's en Sonora

A causa de la explosión, las autoridades estatales ordenaron el cierre temporal de las tiendas Waldo's en Sonora.

El secretario de Gobierno, Adolfo Salazar Razo, informó que la decisión se tomó tras detectar que la tienda siniestrada no contaba con un programa interno autorizado de Protección Civil desde 2021, documento indispensable para operar de manera legal y segura.

"En 2021, ya en esta administración, se concluyó en un sentido negativo el programa interno de Protección Civil. Cada uno de los trámites y permisos se encuentra en revisión y análisis, y es parte de la investigación de la fiscalía", precisó Salazar Razo durante una rueda de prensa.

Explicó que se instruyó al propietario de la empresa cerrar todos los establecimientos en la entidad para realizar una revisión exhaustiva del cumplimiento de normas de seguridad en coordinación con los gobiernos municipales.

"Se le instruyó cerrar cada una de las 68 instalaciones en el estado para iniciar una revisión profunda que garantice la seguridad de la gente", señaló el secretario. Salazar Razo explicó que en 2019 la empresa obtuvo su primer programa interno de Protección Civil autorizado por la administración anterior, y en 2020 fue revalidado.

Sin embargo, durante una nueva revisión en 2021, ya con el actual gobierno, se determinó que no cumplía con los requisitos necesarios. Pese a ello, la sucursal de Hermosillo continuó operando hasta el siniestro ocurrido este fin de semana.

AO



